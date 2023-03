Apple veut s’émanciper de ses prestataires

Apple veut réduire sa dépendance vis-à-vis de ses partenaires technologiques. Le constructeur de l’iPhone et de l’iPad travaille sur ses propres écrans et ses propres puces d’ici à 2025, rapporte Bloomberg. Le contexte de tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine, et la résurgence de la pandémie qui a affecté la productivité de certains de ses sous-traitants a sans doute accéléré ses initiatives en la matière.

Apple prévoit donc de commencer à utiliser ses propres affichages écrans dans ses appareils mobiles dès 2024 et de réduire sa dépendance à l'égard de partenaires technologiques tels que Samsung et LG.

La firme de Cupertino veut commencer par remplacer les écrans de ses montres connectées de plus haut de gamme d’ici à fin 2025, puis d’autres appareils, dont l’iPhone, affirme Bloomberg, qui cite des sources proches. Ses écrans seraient supérieurs aux écrans Oled actuel avec un autre standard, le microLED.

Apple met les bouchées doubles pour avoir des fournitures locales, ce qui lui donnerait plus de contrôle sur la conception de ses produits. La firme a déjà abandonné, fin 2020, les puces Intel dans ses Mac pour ses propres processeurs M1 conçus en interne, après avoir annoncé la fin d’un partenariat technologique de 14 ans avec Intel. Elle compte faire de même pour les principaux composants sans fil de ses iPhones.

Alors qu’Apple a dépensé environ 26 milliards de dollars en recherche et développement au cours de l’exercice 2022, le groupe dirigé par Tim Cook a consacré plusieurs milliards de dollars jusqu'à présent à ce projet, qui est considéré en interne comme un des plus stratégiques, à côté de ses projets de voiture électrique et de casque de réalité mixte.

Côté semi-conducteurs, le fabricant de l’iPhone compte remplacer les puces Broadcom présentes dans ses appareils par des puces fabriquées en interne dès 2025, rapporte aussi Bloomberg. Avec pour enjeu de mettre la main sur les composants qui assurent la connectivité Wi-Fi et Bluetooth de ses appareils. Les puces maison d’Apple remplaceraient également à terme les puces Qualcomm. S’il avait déjà ce projet, jusqu’à présent, il a été contraint de s’appuyer sur les puces 5G de Qualcomm pour les sorties d’iPhone de cette année, faute d’avoir pu développer ses propres puces dans les délais. En 2020, Apple a dépensé 15 milliards de dollars pour acheter des puces Broadcom, ce qui en fait le premier client du fabricant américain, représentant 22 % de ses revenus annuels.