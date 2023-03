Amadeus a renoué avec les bénéfices l’an dernier

Le leader mondial des réservations de voyages est revenu dans le vert en 2022 grâce à la reprise du trafic aérien et du tourisme après la levée des restrictions imposées à cause du Covid-19. Le groupe affiche un bénéfice net ajusté de 742 millions d’euros, contre une perte ajustée de 45 millions d’euros en 2021 et de 302 millions en 2020. Ce résultat est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur un bénéfice net ajusté de 661 millions. Son chiffre d’affaires a bondi en parallèle de 68% à 4,49 milliards d’euros d’un an sur l’autre.

Ce redressement lui a permis de réduire son endettement net de 23% à 2,28 milliards d’euros à fin décembre 2022 et de proposer à ses actionnaires le versement d’un dividende de 0,74 euro par action.