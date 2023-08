Adani et Icahn ne se remettent pas des attaques de Hindenburg

Les milliards perdus n’ont pas été retrouvés. Depuis le début de l’année, l’activiste Hindenburg Research, qui se rémunère en vendant à découvert les actions qu’ils visent, a ciblé quatre sociétés dont trois valorisées plusieurs milliards de dollars. A chaque fois, leurs titres ont lourdement plongé en réaction. Et, quelques mois plus tard, aucun n’a retrouvé son cours d’avant les annonces d’Hindenburg.

Le vaisseau amiral du conglomérat indien, Adani Enterprises, attaqué fin janvier, abandonne 28% depuis et plusieurs de ses filiales chutent plus fortement encore : -80% pour Adani Total Gas, -70% pour Adani Transmissions, -50% pour Adani Green Energy. Le spécialiste des paiements fondé par Jack Dorsey, Block, perd 17% sur son niveau du 23 mars. Icahn Enterprises, propriétaire d’un autre célèbre activiste, Carl Icahn, plonge de 50% en deux mois et demi. La fintech active en Afrique Tingo Group a vu son cours divisé par deux depuis les mises en cause de Hindenburg, début juin.

En dépit des arguments et, parfois, des menaces, apportées en réponse aux accusations de l’activiste, ces sociétés n’ont pas su retrouver la confiance des investisseurs. Au contraire, certains développements récents semblent plutôt donner raison aux doutes affichés par les analyses de Hindenburg.

Crédibilité renforcée

Le 4 août, à l’occasion de l’annonce de ses résultats intermédiaires, Icahn a dévoilé une baisse de 50% de son dividende trimestriel, à 1 dollar. Dans son attaque du 2 mai, l’activiste considérait que le coupon du groupe, très élevé, n’était pas soutenable. L’action de la société a plongé de 23% en réaction.

Dix jours plus tard, Adani Enterprises a reculé de plus 3% en une séance après que le cabinet Deloitte a démissionné de son rôle d’auditeur d’Adani Ports, une des filiales du conglomérat indien. Un départ qui serait lié, selon Reuters, à des préoccupations concernant certaines transactions soulevées par Hindenburg. Le même jour, l’Autorité des marchés financiers indienne a demandé un délai de 15 jours supplémentaires à la Cour Suprême pour poursuivre son enquête portant sur des transactions du groupe avec certaines entités offshore. Le gendarme de la Bourse devait initialement rendre son rapport le 14 août et a indiqué qu’il avait achevé l’examen de 17 transactions sur les 24 visées.

Autant d’évolutions qui sont de nature à renforcer la crédibilité de Hindenburg Research. Sa prochaine cible, quelle qu’elle soit, est prévenue.

