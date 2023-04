Stéphane Boujnah : « Euronext annoncera un plan 2024 au quatrième trimestre »

Stéphane Boujnah, président du directoire d’Euronext, aborde en exclusivité pour L’Agefi Hebdo sa stratégie de croissance après le rachat de la Bourse italienne, annoncé le 29 avril.

L’assemblée générale d’Euronext s’est tenue ce 11 mai. Aviez-vous des doutes sur le soutien de vos actionnaires* après l’augmentation de capital rendue nécessaire par le rachat de Borsa Italiana au London Stock Exchange (LSE) ?

Aucun. Nous venons de réaliser une acquisition d’une valeur de 4,4 milliards d’euros, qui avait été approuvée à la quasi-unanimité par nos actionnaires en novembre 2020. Comme prévu, nous avons annoncé le lancement d’une augmentation de capital de 1,8 milliard d’euros et un placement privé pour 0,6 milliard. Nous avons ensuite émis de la dette : 1,8 milliard d’euros en trois tranches égales d’obligations senior. Le 7 mai, le livre d’ordres final a atteint un montant d’environ 5 milliards d’euros et a été sursouscrit plus de 2,7 fois. Prêter avec un coupon de 1,5 % sur la tranche à 20 ans est une extraordinaire marque de confiance. Notre augmentation de capital en actions a également rencontré un énorme succès. Cette opération de refinancement a reçu le soutien de nos actionnaires de référence : la Caisse des dépôts et consignations et la Cassa Depositi e Prestiti, avec 7,3 % du capital pour la française comme l’italienne ; Euroclear ; la Société fédérale de participations et d’investissement belge, Intesa SanPaolo et ABN Amro. En rachetant l’infrastructure de marché de la troisième économie de la zone euro, Euronext change de taille, mais aussi de profil par sa diversification et sa gouvernance. Notre président du conseil de surveillance est désormais italien.

Quelle place la Bourse italienne occupera-t-elle dans l’activité d’Euronext au premier trimestre 2022 et dans votre stratégie à moyen terme ?

Nous annoncerons un plan à échéance 2024 au quatrième trimestre de cette année. Pour l’heure, nous avons une vision combinée sur la base de 2020 : 1,4 milliard d’euros de revenus, 790 millions d’euros d’Ebitda. Nous avons une stratégie de croissance. Nous allons employer le prochain semestre à quantifier les synergies. La transformation est majeure. Nous venons d’acquérir une société dont le chiffre d’affaires est supérieur à celui d’Euronext en 2015, et représentera environ 34 % du nouveau groupe. Cela nous porte à la première place des marchés actions primaires et secondaires en zone euro, mais nous apporte surtout un quatrième dépositaire central (le CSD Monte Titoli), des marchés de négociation du fixed income, ainsi que des activités de compensation.

Le rachat de Borsa Italiana peut-il combler le vide laissé dans les activités de post-marché par la perte de LCH.Clearnet au début des années 2000 ?

Borsa Italiana nous apporte son activité de compensation (clearing) : CC&G. Celle-ci ne sert pour l’instant que le marché italien mais peut avoir vocation à s’internationaliser. Ce sujet nécessitera beaucoup de discussions. Si CC&G accroît son périmètre, elle portera plus de risques et le régulateur italien n’aura pas les mêmes exigences en capital à son égard. Il faudra aussi consentir des investissements supplémentaires.

Pour les flux gérés par LCH SA, dont Euronext détient 11,1 % du capital et est présent au conseil d’administration, nous aurons une discussion responsable avec le LSE. Notre accord court jusqu’en 2027 mais prévoit des fenêtres de sortie auparavant, notamment. Nous avons tissé depuis un an une relation de confiance avec le LSE en vue du rachat de Borsa Italiana, dans un climat plus apaisé qu’en 2016-2017, lorsque nous avions essayé de reprendre la branche française de LCH.

Pourriez-vous relancer ce projet d’acquisition de LCH SA, une fois achevée l’intégration de Borsa Italiana ?

Pour l’instant, LCH SA n’est pas à vendre à notre connaissance. LCH SA reste un actif intéressant mais nous le regardons d’une autre manière maintenant qu’Euronext dispose d’une plateforme de clearing. Pour le moment, concentrons-nous sur les différentes étapes de l’intégration : nous devons d’abord transférer notre centre de données de Basildon à Bergame, au deuxième trimestre 2022, puis faire migrer les marchés cash et dérivés de Borsa Italiana sur notre système de trading Optiq ; enfin, réfléchir à notre organisation dans le clearing.

Le transfert du centre de données du Royaume-Uni vers l’Italie constitue un gros chantier dont vous préciserez le coût en octobre. Comment réagissent les clients, dans un monde post-Brexit où les flux se dirigent plutôt vers Amsterdam ?

Nos clients comprennent qu’un transfert du data center était inévitable puisque celui-ci doit rester dans l’Union européenne. Ceux qui souhaitent être colocalisés dans le data center pour bénéficier du temps de latence le plus réduit possible devront donc consentir un effort de migration. A Bergame, ils disposeront d’un centre de données de niveau 4, la qualité la plus élevée, équivalente à celle de Basildon. Son coût sera inférieur à ceux que nous leur facturons aujourd’hui.

Le LSE a racheté le fournisseur de données et de terminaux Refinitiv, une acquisition qui découle de la cession de Borsa Italiana. Est-ce un modèle dans votre univers concurrentiel ?

Les acteurs se spécialisent de plus en plus. Le LSE est devenu global et focalisé sur les données. C’est un changement de modèle. Désormais, 25 % du trading actions est réalisé sur Euronext, y compris pour les petites et moyennes entreprises : presque 13 milliards d’euros de volumes quotidiens. Sur ce terrain, nous nous distinguons de nos concurrents.

Propos recueillis par Alexandre Garabedian et Sylvie Guyony

*Les nouveaux actionnaires (Cassa Depositi e Prestiti et Intesa SanPaolo) ne participaient pas à l’assemblée générale