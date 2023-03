Moody’s attribue la note A1 à Parnasse Garanties

Les perspectives de crédit souverain seront affectées en 2023 par des prix élevés et une faible croissance intensifiant les risques sociaux, selon les analystes de Moody’s. «Nos perspectives pour le crédit souverain sont négatives pour 2023», écrivent ces derniers dans une note publiée lundi. «Si l’inflation commencera à baisser, les prix des denrées alimentaires et de l'énergie resteront élevés, freinant la croissance économique et augmentant les tensions sociales», expliquent-ils. C’est le durcissement des conditions financières et les cicatrices économiques laissées par la crise pandémique qui inquiètent le plus. Elles pousseront certaines dettes à des niveaux insoutenables en parallèle à la hausse des coûts d’emprunts. Ils préviennent par ailleurs que les risques de leurs prévisions de base sont élevés, du fait d’un ralentissement potentiellement prolongé en Chine, d’une crise énergétique plus étendue en Europe, d’une nouvelle escalade du conflit russo-ukrainien, d’une période plus longue de resserrement monétaire aux États-Unis ou d’une détérioration des relations sino-américaines.