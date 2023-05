L’Italie signe un important accord gazier avec la Libye

Les compagnies pétrolières libyenne NOC et italienne Eni, ont signé samedi un accord d’investissement de 8 milliards de dollars (7,35 milliards d’euros) sur 25 ans pour exploiter deux gisements gaziers offshore et développer l'énergie solaire ainsi que les technologies de capture du carbone. L’accord a été conclu lors de la visite de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, dans la capitale libyenne Tripoli, où elle s’est entretenue avec des officiels du gouvernement d’Abdulhamid Dbeibeh autour de plusieurs questions, dont les dossiers de l'énergie et de l’immigration. L’accord gazier risque toutefois d'être compromis par le conflit interne à la Libye, qui divise le pays entre des factions rivales se disputant le contrôle du gouvernement.