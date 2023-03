Les salaires ont progressé de près de 7% au Royaume-Uni

La hausse des salaires a accéléré au Royaume-Uni au cours des trois derniers mois de 2022. Les salaires, hors primes, ont bondi de 6,7%, par rapport à la même période un an plus tôt, selon les données publiées mardi par l’Office national de la statistique (ONS). Il s’agit de la plus forte hausse depuis que cette statistique existe, soit 2001, à l’exclusion de la période du Covid. Les économistes attendaient une croissance de 6,5%.

La croissance du salaire total (en incluant les primes) progresse en revanche moins que prévu à 5,9% (contre 6,2% attendu), à son plus bas niveau depuis la période de trois mois jusqu’à juillet 2022. Cela s’explique toutefois par une hausse inhabituelle des primes en 2021.

Malgré ces hausses, le pouvoir d’achat des Britanniques s’érode compte tenu d’une inflation à 10%. Les économistes s’attendent à ce que la pression sur le marché du travail diminue alors que le pays entre en récession.

Mais ces hausses montrent que le marché du travail reste tendu. La Banque d’Angleterre devrait encore relever de 25 points de base son taux directeur en mars.

D’autres données publiées mardi montrent toutefois une certaine accalmie avec la baisse pour le septième mois consécutif du nombre d’emplois vacants de 76.000 à 1,134 million.