Les petites capitalisations toujours sous pression

Au mois d’avril, les marchés actions ont résisté malgré des données macroéconomiques mitigées semblant pointer vers une récession modérée en 2023. Le durcissement des conditions de crédit, sur des niveaux comparables à certaines récessions, laisse entrevoir un ralentissement de l'économie. Néanmoins, les résultats d’entreprise ainsi que les données de PIB ont fait état d'économies résilientes aussi bien aux États-Unis qu’en Europe. Ainsi, malgré quelques séances de consolidation, la tendance est restée globalement positive sur les actifs risqués en Europe. Les actions américaines ont pâti de la résurgence des craintes concernant le secteur bancaire.

Face aux anticipations d’une BCE légèrement plus restrictive, les rendements souverains se sont tendus en Europe. Ce contexte a conduit à une rotation sectorielle, par rapport au mois de mars, en faveur des actions cycliques. Le style Value a surperformé la croissance (+3% pour le MSCI Europe Value) et les investisseurs ont privilégié les titres défensifs (+3.6% pour le MSCI Min-Vol). Face à l’incertitude concernant la croissance et les conditions de crédit, le style Small est toujours délaissé aux États-Unis (-3% MSCI US Small) et les titres de qualité sont privilégiés (+0.4% sur MSCI US Quality).