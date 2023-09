Les obligations souveraines indiennes vont intégrer des indices émergents de JPMorgan

Les utilisateurs des indices de JPMorgan ont vu leur univers d’investissement obligataire s’agrandir de quelque 330 milliards de dollars (310 milliards d’euros) de notionnel. La banque américaine a annoncé ce 22 septembre intégrer des obligations souveraines indiennes à son indice Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM), qui suit les dettes souveraines des pays émergents. Cela concerne aussi les différentes déclinaisons de cet indice.

L’intégration va démarrer en juin prochain, et se fera de manière incrémentale. Le poids de l’Inde dans ce portefeuille devra grossir de 1 point de pourcentage par mois, jusqu’à atteindre sa limite de 10% de l’allocation. Cela concerne 23 obligations souveraines investissables sans contrainte par des non-résidents, une condition nécessaire pour intégrer un indice pertinent.

Cette décision va faciliter l’achat de govies indiens pour les gérants d’actifs, qui sont plus ou moins limités dans leurs choix d’allocation par la composition des indices qu’ils doivent suivre ou battre. La gamme d’indices en question est particulièrement importante pour ce marché, puisqu’elle est suivie par 236 milliards de dollars d’encours, selon un communiqué de la banque.



Le Brésil et l’Afrique du Sud perdent du poids

Le flux de capitaux supplémentaire qui se dirigera vers la cinquième économie du monde devrait donc être important. Les marchés ont rapidement réagi à cette annonce, avec une baisse de sept points de base du taux souverain indien à dix ans à l’ouverture, avant de perdre une partie de ce gain et d’afficher 7,13% en fin de séance. La devise indienne a elle gagné jusqu’à 0,3% avant de redescendre à 82,93 roupies pour un dollar.

L’entrée de l’Inde doit cependant se faire au détriment des parts d’autres pays émergents, dont deux membres des Brics. Le principal perdant est la Thaïlande, qui devrait céder 1,65 point de pourcentage. Les parts de l’Afrique du Sud, du Brésil, de la Pologne et de la République tchèque vont aussi être revues à la baisse, d’environ 1 à 1,36 point de pourcentage, indique JPMorgan.



L’intégration à un indice, un enjeu économique perçu par les politiques

Les indices boursiers et obligataires ont pris une place très importante dans l’industrie de la gestion d’actifs depuis plusieurs décennies. Les gérants les sélectionnent comme benchmark pour évaluer leur performance au regard d’un univers d’investissement, mais aussi pour construire en amont cet univers. Dès lors, l’intégration d’un marché dans un indice largement suivi va déboucher de facto sur un surplus d’investissement sur ledit marché.

Cette logique a été bien perçue par les dirigeants politiques des pays émergents et «frontières», l’équivalent des deuxième et troisième divisions du monde de l’investissement, qui cherchent régulièrement à négocier de nouvelles places pour leurs différentes classes d’actifs. Cependant, l’accès aux indices jugés crédibles compte de nombreuses restrictions, dont celle de l’investissabilité ou de la liquidité des titres. L’Inde, qui a entamé les négociations avec le fournisseur d’indices en 2019, a par exemple dû faire évoluer son cadre réglementaire pour réduire les contraintes d’investissements en dette souveraine applicables aux investisseurs non-résidents.

Récemment, les Pays baltes ont trouvé un accord astucieux avec MSCI pour intégrer à terme les indices actions émergentes. Au sein des produits indiciels actions de la firme américaine, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ne forment plus qu’un marché afin d’agréger leurs forces. Ces trois pays, qui cochent quasiment toutes les cases pour être classés comme développés, souffrent d’un manque de liquidité sur leurs Bourses respectives et disposent d’un nombre trop faible d’entreprises dont la capitalisation boursière dépasse les deux milliards de dollars. En s’unissant, elles espèrent faire émerger ces champions nécessaires pour être promues collectivement. Cette régionalisation d’une partie du monde dans un indice actions a été soutenue par les gouvernements de ces trois pays, ainsi que par Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne, ancien commissaire aux services financiers et ancien premier ministre letton.