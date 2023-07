Les obligations convertibles asiatiques offrent de nouvelles opportunités

Alors que l'ère des taux d’intérêt ultrabas touche à sa fin, les obligations convertibles sont une option de plus en plus populaire pour les entreprises à la recherche d’outils de financement moins coûteux. Pour les investisseurs, leur nature hybride, combinant les caractéristiques de la dette et du capital, les rend uniques.

Dans ce contexte, les obligations convertibles asiatiques présentent un profil encore plus attractif : elles permettent aux investisseurs de s’exposer à la réouverture économique de la Chine sans avoir à prendre de risques directs sur les marchés boursiers volatils (voir graphique).

Après le coup d’arrêt provoqué par la pandémie, l’Asie et particulièrement la Chine devraient continuer à se développer à un rythme rapide, sous l’effet de facteurs tels que l’augmentation de la classe moyenne, l’urbanisation et les politiques gouvernementales visant à soutenir la croissance économique. Cela offre des opportunités aux entreprises de la région, où l’on trouve certains des groupes les plus innovants au monde, en particulier dans les secteurs des technologies, du commerce électronique ou de la fintech. Or, les convertibles sont de très bons outils de financement pour ces entreprises en croissance.

Diversification

En outre, les obligations convertibles peuvent offrir aux investisseurs des avantages en termes de diversification, en leur donnant accès à un éventail d’émetteurs et de secteurs d’activité promis à une forte croissance. C’est le cas des véhicules électriques, marché prioritaire pour la Chine et qui nécessite d’importants financements. Plusieurs fabricants de véhicules électriques et de batteries sont déjà présents sur le marché des obligations convertibles. De même, pour soutenir cette transition énergétique, la demande de lithium, indispensable à la fabrication des batteries, est importante. Or, la Chine représentait environ 63% de la capacité mondiale de raffinage du lithium en 2022.

Enfin, les obligations convertibles de la région offrent des valorisations attrayantes par rapport à celles d’autres marchés, en particulier les Etats-Unis et l’Europe. Cela s’explique par le fait qu’elles sont encore sous-représentées dans les portefeuilles mondiaux. Il existe donc de solides arguments anticycliques en faveur d’un investissement dans cette région. Il est temps pour l’Asie de combler ce fossé.