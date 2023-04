Le style «growth» a profité de la crise bancaire

En mars, les premiers effets du cycle de resserrement monétaire entamé il y a plus d’un an par les banquiers centraux se sont fait ressentir. Suite à la crise de confiance qui a ébranlé le système bancaire et le «flight to quality» qui en a découlé, les rendements souverains américains et européens ont fortement baissé. Une baisse accentuée par l’espoir que le cycle de hausses de taux touche rapidement à sa fin. En parallèle, les marchés actions auront dans un premier temps fortement chuté avant de se reprendre et d’afficher une perte relativement limitée sur le mois. Les marchés ont bénéficié de l’interventionnisme des banques centrales, afin d’empêcher tout risque systémique, et des derniers indicateurs avancés globalement meilleurs qu’attendus.

Ce mouvement de baisse brutale des taux a été favorable au style growth. En Europe, les valeurs de croissance ont nettement surperformé les titres décotés (+2.4% pour la croissance contre -4% pour la value). Cette divergence est exacerbée aux Etats-Unis, où les valeurs de croissance ont augmenté de 2,8% contre une chute de 4,7% pour les actions value. Le style large a aussi surperformé les petites capitalisations, perçues comme trop risquées dans un contexte d’incertitude. Les performances des small caps ont plongé de respectivement 4,4% et 8,3% en Europe et aux Etats-Unis.