Le marché corporate euros plaît aux émetteurs américains

L’ensemble des émetteurs veulent profiter du dynamisme du marché primaire corporate euro. Après avoir réalisé l’un de ses meilleurs débuts d’année, il atteint déjà 57 milliards d’euros d’émissions, dont près de 30% par des émetteurs américains et britanniques. «Le montant des émissions par des entreprises américaines reste relativement raisonnable et dans la tendance des deux dernières années», relève Blaise Bourdy, responsable origination DCM pour les entreprises en France, Belgique et Luxembourg chez Société Générale CIB. Au total ces derniers ont émis 8 milliards d’euros, soit 14% du total des émissions. De leur côté, les sociétés britanniques ont placé 7,5 milliards.

«Les émetteurs américains cherchent à tirer avantage de l’écart de rendement entre les deux marchés dollar et euro», explique Blaise Bourdy. Cet arbitrage reste bénéfique malgré le coût du swap de change euro-dollar. Certaines des grandes multinationales qui émettent sur le marché euro ont aussi un intérêt à garder les fonds pour leurs opérations. IBM a émis en début d’année 5,1 milliards d’euros d’obligations (complété par une tranche en livres sterlings et plusieurs en dollars). «Le marché euro permet aussi de diversifier la base d’investisseurs et d’accéder à des maturités non disponibles», poursuit le spécialiste SG CIB. Le marché euro est plus flexible alors que le marché dollar propose principalement des maturités 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et 40 ans. «Le groupe Becton Dickinson, par exemple, a offert le même jour une tranche en euros à 6 ans long et une autre en dollars à 5 ans, observe-t-il. La première a été placée à 3,553% de coupon et la seconde à 4,693%.» L’obligation en euros a été émise au pair et a probablement été convertie en dollars. GM Financial, Ford Motor Credit et Prologis complètent la liste des émetteurs américains. En règle générale, ces émetteurs offrent des primes d’émission plus élevées (10 pb pour IBM) qui peuvent toutefois diminuer en fonction des conditions de marché et de la taille de l’opération (quelques problèmes pour Prologis).

Le montant émis par des entreprises britanniques est également soutenu. Pour ces dernières, le marché euro a l’intérêt d’être plus profond et liquide que celui en livres sur lequel quelques investisseurs font le marché. Les émissions d’entreprises hors zone euro, notamment de reverse yankee (obligations euros émises par des émetteurs américains) devraient rester dynamiques grâce à l’arbitrage, selon Blaise Bourdy.

