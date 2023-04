Le japonais SMFG émet le premier AT1 depuis le sauvetage de Credit Suisse

Le marché des Additional Tier 1 tente de rouvrir après le choc provoqué par Credit Suisse sur ces instruments de dette avec une première émission… au Japon. C’est sans surprise que la première émission est en Asie, les investisseurs dans la région étant très présents dans la classe d’actifs.

Depuis la décision du régulateur suisse, la Finma, de mettre à zéro la valeur des AT1 de Credit Suisse lors de son rachat par UBS, pour un montant de 16 milliards d’euros, ce marché était fermé. Mais les titres ont rebondi ces dernières semaines tandis que la volatilité multi-actifs est tombée à un plus bas d’environ 14 mois, reflétant un apaisement des inquiétudes concernant les systèmes bancaires. L’émission de dette sur ces instruments très subordonnés, dont l’objet est d’absorber une partie des pertes en cas de difficultés pour une banque, est jugé comme un signal positif.

Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) est la première banque à proposer des AT1 depuis le début de la crise bancaire mi-mars dernier. La banque japonaise, qui fait partie des banques jugées systémiques au niveau mondial, a vendu 140 milliards de yens (environ 1 milliard de dollars) de dette AT1 en deux tranches.

Il s’agit de la plus importante transaction en yens de la banque cette année. Une première obligation de 89 milliards de yens comporte un premier call à 5 ans et 2 mois, une deuxième de 51 milliards de yens un premier call à 10 ans et 2 mois avec des spreads de 171 points de base (pb), selon la banque chef de file unique SMBC Nikko. Les rendements sont de 1,71% et 2,18% respectivement. La précédente émission de SMFG était en décembre pour 107 milliards de yens également en deux tranches avec des spreads autour de 148 pb, selon les données compilées par Bloomberg. Une autre des principales banques du pays, Mitsubishi UFJ Financial Group, prévoit par ailleurs un placement de deux tranches d’AT1 mi-mai.

Le fait que la banque ait décidé de vendre un montant plus important sur la tranche affichant la date de call la plus courte montre toutefois une certaine prudence persistante des investisseurs.