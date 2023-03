Le déficit commercial français se creuse

Le déficit de la balance commerciale française s’est creusé de 760 millions d’euros entre mars et avril, en raison d’un repli plus prononcé des exportations que des importations, a annoncé hier Bercy. Le déficit commercial de la France a atteint 5,5 milliards d’euros en avril, après être ressorti à 4,8 milliards d’euros en mars, selon les chiffres du ministère. D’un mois à l’autre, les exportations ont baissé de 3,1% à 38,3 milliards d’euros, et les importations de 1% à 43,8 milliards.