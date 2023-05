Le chômage touche un point bas historique en zone euro

Clément Solal

Le Parlement européen a voté, mardi, quatre projets clés du Green Deal de l’UE, fondés sur le principe du pollueur-payeur. Parmi eux, la création en 2027 d’un second marché du carbone, appliqué aux émissions des transports routiers et des bâtiments (ETS2), ciblant entreprises et ménages.