La résilience du consommateur américain

Le graphique ci-contre montre l’évolution de la consommation américaine réelle (ajustée de l’inflation pour mesurer les quantités consommées). Il montre en particulier que la consommation des ménages est restée extrêmement résiliente (au-dessus de sa tendance pré-Covid) malgré la hausse des taux d’intérêt et la forte inflation. Cette résilience s’explique par l’excès d’épargne accumulée lors de la pandémie. Elle est la conséquence à la fois d’une impossibilité à consommer pleinement (confinement et retard dans les chaînes de production), des mesures budgétaires très agressives (avec des transferts directs aux ménages) et d’une politique monétaire très expansionniste.

Cet excès d’épargne est inégalement réparti et son origine varie selon les niveaux de revenus (entre transferts sociaux et consommation contrainte).

Même si l’épargne excédentaire accumulée a fortement chuté, elle reste encore conséquente : environ 500 milliards de dollars (40% de la consommation mensuelle).

On peut estimer que le stock d'épargne continuera de soutenir les dépenses de consommation jusqu’à la fin de 2023 et permettre d’éviter, au moins pour les prochains trimestres, un atterrissage brutal de l’économie américaine. Les dépenses de consommation représentent en effet près de 70% du PIB américain.