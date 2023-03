La fin de la politique zéro Covid n’est pas la seule raison du rebond des actions chinoises

La réaction des marchés chinois à la fin de la politique zéro Covid dans le pays a été extrêmement positive : l’indice MSCI China a progressé de 52% en dollars américains du 31 octobre au 19 janvier. Sur la même période, le renminbi a gagné 7% par rapport au dollar. La rapidité de la levée des contraintes a agréablement surpris, alors que le marché s’attendait plutôt à une telle décision au printemps 2023. Et si la remontée des contaminations qui a suivi cette réouverture soudaine a pesé dans un premier temps sur l’activité économique, la situation s’est rétablie très rapidement, grâce à des fondamentaux plus solides que prévu. L’économie chinoise a fait preuve d’une résilience supérieure aux attentes : la croissance économique a ralenti à 2,9% en glissement annuel au quatrième trimestre, en baisse par rapport aux 3,9% du troisième trimestre, mais elle est supérieure au consensus qui prévoyait 1,8%.

Des éléments favorables à plus long terme sont également entrés en jeu. La réouverture des frontières aux voyages internationaux redonne vie au tourisme international, ce qui pourrait être bénéfique aux autres économies régionales, et donc servir en retour la Chine. Par ailleurs, l’inflation n’est pas une préoccupation pour la Chine. Le taux global était de 1,8% en glissement annuel en décembre, en dessous du taux cible de 3%. La faible pression inflationniste a permis à la banque centrale chinoise d’assouplir sa politique monétaire.

Le gouvernement a aussi fourni un soutien ciblé au marché immobilier. Il semblerait que d’autres mesures soient en préparation. Par ailleurs, le fait que l’Etat privilégie un recentrage sur une croissance de meilleure qualité, plus domestique, est favorable à l’économie. Reste la question géopolitique : la concurrence stratégique à long terme avec les États-Unis sera probablement un problème permanent, malgré les mesures prises récemment pour tenter d’améliorer les relations entre les deux superpuissances.

Dans ce contexte, et même si d’autres marchés émergents présentent des valorisations plus attrayantes, les valorisations des actions chinoises restent raisonnables par rapport à la moyenne historique et les perspectives de bénéfices s’améliorent, en particulier pour les secteurs axés sur le marché intérieur.

