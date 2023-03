La croissance japonaise déçoit

La croissance japonaise a rebondi au dernier trimestre 2022, comme prévu, mais moins fortement qu’attendu. D’un trimestre sur l’autre, la croissance a progressé de 0,2 %, le consensus tablant sur 0,5 %. Les facteurs domestiques ont peu joué : la consommation (+0,5 %) a certes tiré la croissance, mais l’investissement résidentiel (-0,1 %) et non résidentiel (-0,5 %) ont baissé. Les exportations, en hausse de 1,4 %, ont contribué de 0,3 % à la croissance, un chiffre en hausse grâce au renforcement du yen et à la baisse des prix des intrants.

Ces données vont compliquer la tâche de la Banque centrale (BoJ). «Les données de croissance plus faibles que prévu publiées aujourd’hui donneront à la BoJ davantage de raisons d'être prudente, écrit ING. La faiblesse des investissements sera une source de préoccupation, et le nouveau gouverneur aura du mal à entamer très rapidement une quelconque normalisation». Le choix du nouveau gouverneur, Kazuo Ueda, a été confirmé mardi matin par le gouvernement. Le parlement devrait voter sa nomination fin février.