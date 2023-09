La Corée du Sud garde la porte ouverte à de futures hausses de taux

Le pivot n’est pas encore d’actualité en Corée du Sud. Plusieurs membres du comité de politique monétaire de la Banque centrale restent ouverts à de possibles nouvelles hausses de taux, selon les minutes de la dernière réunion de fin août, publiées ce 12 septembre. Le comité avait, ce jour-là, maintenu le taux directeur fin août à 3,5%, niveau le plus élevé depuis quinze ans.

L’idée d’une politique monétaire plus restrictive a été évoquée par trois des six membres du comité. Ses partisans veulent notamment défendre la monnaie sud-coréenne face au dollar, alors que l’économie américaine semble plus résiliente que prévue et que la Fed pourrait maintenir voire relever ses taux sur une période plus longue. Le won sud-coréen a perdu un peu plus de 5% de sa valeur face au dollar depuis le début de l’année, la parité affichant désormais 1.327 wons pour un dollar. Un décideur a aussi appelé les entreprises à se préparer à davantage de volatilité sur le marché des changes. Mais la division du comité sur une possible hausse des taux n’a pas permis de soutenir le cours du won, qui reculait de 0,4% face au dollar ce 12 septembre à la mi-journée.

Une hausse du taux par la Corée s’inscrirait dans une tendance plus générale des pays de l’Asie de l’Est, qui ont entamé ces dernières semaines des manœuvres pour défendre leur monnaie face à la solidité de la devise américaine. La Banque Populaire de Chine fixe régulièrement des points d’ancrage agressifs pour la parité du yuan, et a rendu hier plus difficile l’achat de dollars.

Le Japon a lui agi en deux temps. Son Ministère des Finances a d’abord déclaré qu’il envisageait toutes les options pour lutter contre les mouvements «spéculatifs» contre sa devise. Le gouverneur de la Banque du Japon a ensuite fait planer ce weekend la possibilité d’une fin plus rapide de sa politique de taux négatifs.

Réduire l’endettement des ménages sans compromettre la croissance

Les membres « hawkishs » du comité de politique monétaire sud-coréen aimeraient également réduire l’endettement des ménages, qui a gonflé ces derniers mois en raison des conditions de financement favorables et des espoirs ou des craintes d’une hausse des prix à venir dans l’immobilier. Selon l’un des membres du comité, «même si le désendettement peut s’avérer douloureux, il garantit la solidité de l’économie et une croissance économique durable à long terme», peut-on lire dans le document.

Les décideurs craignent aussi que la hausse du pétrole ne réalimente la hausse des prix d’ici à la fin de l’année, alors que l’inflation vient tout juste de revenir légèrement au-dessus la cible des 2% cet été.

Toutefois, les banquiers centraux coréens, qui ont tous voté le statu quo lors de cette réunion, restent prudents pour la suite. Ils sont notamment attentifs au ralentissement de l’économie chinoise, et dans une moindre celle de l’Allemagne, qui augmentent les incertitudes quant à la croissance de la Corée du Sud. «La dynamique d’expansion du commerce international et de la mondialisation, qui nous avait conduits à une croissance économique accompagnée d’une faible inflation, s’est affaiblie en raison des changements survenus dans la politique internationale et dans l’environnement économique», a même déclaré l’un d’entre eux, appelant ses pairs à renforcer la résilience de l’économie sud-coréenne.