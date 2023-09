La Chine enregistre les premiers gains de ses mesures de relance

Les ménages et entreprises chinois semblent retrouver un chouia de confiance en l’avenir. Les banques ont accordé pour 1.360 milliards de yuans (173 milliards d’euros) de nouveaux prêts au mois d’août, soit quatre fois plus qu’en juillet, selon des données de la Banque populaire de Chine. Cela dépasse le consensus, qui tablait sur 1.200 milliards de yuans.

Les emprunteurs chinois ont notamment profité d’un taux préférentiel de prêt à un an en baisse de 10 points de base à 3,45% contre 3,55% précédemment. Le taux à cinq ans, davantage utilisé pour les emprunts immobiliers, est lui toujours à 4,2% depuis juin. La majorité des crédits a été souscrite par des entreprises, qui ont obtenu près de 950 milliards de yuans en août, contre un peu moins de 240 milliards le mois précédent. Les ménages ont, eux, obtenu 392 milliards de yuans, contre une contraction de 200 milliards en juillet.

La croissance de la distribution de crédit devrait profiter en septembre de la réduction du ratio de réserves obligatoires des banques de 200 points de base à 4% contre 6% à partir du 15 septembre. La baisse des taux immobiliers de 50 points de base pour les primo-accédants chez quatre grandes banques devrait aussi faire un peu respirer le marché.

Polarité

Le marché immobilier continue lui de se polariser, entre les villes attractives et celles où les biens ne se vendent plus. Beijing a ainsi vu la surface de logements vendus augmenter de 16,9% la semaine dernière, quand dans le même temps celle-ci reculait de 20% dans le reste du pays, selon une étude de la société de recherche China Index Academy, citée par Reuters.

Par ailleurs, les ventes de voitures ont augmenté de 2,2% en août, selon China Passenger Car Association. Il s’agit de la première hausse enregistrée depuis mai. Les automobilistes ont notamment profité de rabais et d’aides fiscales pour l’achat de véhicules électriques.

Les investisseurs attendent toutefois les publications de vendredi prochain pour se faire une idée plus précise de l’état de santé de l’économie chinoise. Le bureau des statistiques doit notamment publier les chiffres des ventes au détail, l’indice des prix immobiliers, mais aussi le taux de chômage. A l’exception de celui des jeunes, qui n’est plus diffusé jusqu'à nouvel ordre...

A la fermeture des marchés en Asie, la monnaie chinoise est redescendue sous les 7,3 yuans pour un dollar, après avoir touché un point bas sur 16 ans vendredi dernier. Mais, malgré ces bonnes données initiales, l’administration chinoise devrait renforcer sa surveillance tant du secteur public que du secteur privé.

La Banque Populaire de Chine devrait réduire l’accès au dollar pour les entreprises privées domestiques, selon Reuters. Les entreprises qui voudront acheter plus de 50 millions de dollars devront obtenir une autorisation de la part de la banque centrale, selon trois sources. Cette mesure devrait permettre de défendre la devise nationale, qui est au plus bas face au dollar depuis seize ans. La semaine dernière, la Banque populaire de Chine défendait déjà le yuan avec un taux de parité très en faveur de sa monnaie.

De même, le gouvernement devrait regarder de près le fonctionnement des milliers de fonds hors-bilan des collectivités, qui sont utilisés pour financer ad-hoc des projets immobiliers et d’infrastructures. Les nouveaux véhicules ne pourraient par ailleurs plus pouvoir lever de fonds en émettant des obligations publiques. Le désendettement de cette classe d’actifs a été la première mesure officiellement annoncée par les autorités, à la mi-août. L’opération consiste en un transfert de 1.000 milliards de yuans (126 milliards d’euros) de créances vers le bilan des provinces, plus solides financièrement. Une goutte d’eau en face des 66.000 milliards de yuans de dettes publiques « invisibles » attendus pour fin 2023, selon l’évaluation du FMI.