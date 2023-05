La banque centrale chinoise reste attentive aux impacts de sa politique monétaire

La banque centrale chinoise (PBoC) maintient sa posture accommodante, sans assouplir davantage. L’institution n’a pas modifié, lundi, ses taux de prêts préférentiels à un an (LPR, qui fixent les taux auxquels peuvent emprunter les entreprises les plus sûres) et ses taux LPR à cinq ans (qui fixent les taux d’emprunt des ménages) à 3,65% et 4,3%. Ces deux taux sont à leur même niveau depuis neuf mois, ce alors que la reprise économique s’étiole et que l’activité pourrait avoir besoin de soutien.

La semaine dernière, la PBoC avait déjà maintenu ses taux pour sa facilité de prêt à moyen terme (MLF) et renouvelé les prêts à échéance, sans injections additionnelles.

Mesures ciblées

Si la banque centrale veut éviter de nourrir une nouvelle reprise du crédit, l’affaiblissement du yuan et l'élargissement des écarts de taux avec les États-Unis limitent aussi les possibilités d’un assouplissement monétaire substantiel. Le yuan s’est affaibli, passant sous les 7,04 pour un dollar, son niveau les plus bas depuis décembre. En parallèle, l'écart de rendement entre les obligations d'État chinoises à 10 ans et leurs équivalents américains atteint son niveau le plus élevé depuis deux mois, 94 points de base.

Par ailleurs, la baisse du LPR réduit le rendement du portefeuille de prêts existant des banques, ce qui accroît la pression sur leurs marges d’intérêt nettes, déjà à un niveau historiquement bas. Une nouvelle révision à la baisse pèserait encore davantage sur les prêteurs.

La PBoC pourrait employer d’autres mesures plus ciblées, comme une baisse du ratio de réserves obligatoires des banques, des injections de liquidités ou une révision de l’encadrement des taux de dépôts, si la conjoncture l’exige.