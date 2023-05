La balance commerciale de l’UE est proche de l’équilibre

C’est inédit depuis le troisième trimestre 2021 : la balance commerciale des biens de l’Union européenne affichait un déficit de seulement 2 milliards d’euros au 31 mars 2023, très loin des 155 milliards d’euros de déficits enregistrés au troisième trimestre 2022, selon les données publiées par Eurostat.

Ce rééquilibrage au cours du premier trimestre 2023 est la résultante de la baisse des prix de l’énergie au cours des six derniers mois. Les produits chimiques tirent les exportations à la hausse, à près de 55 milliards d’euros, un montant record depuis 2019. Bien que les exportations de machines et les véhicules soient orientées, elles aussi, à la hausse (47 milliards d’euros, soit une augmentation de 13% par rapport au trimestre précédent), elles n’atteignent pas leur plus haut, touché au premier trimestre 2019. A l'époque, elles portaient sur 60 milliards d’euros.

Quant aux exportations de produits alimentaires, elles ont bondi de près de 40%, à 7,6 milliards d’euros, par rapport au T1 2022, pour retrouver un niveau comparable aux trois premiers mois de 2021 et 2020.