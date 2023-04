Développement durable vs performance : faut-il choisir ?

« Rien n’est jamais gratuit » et « on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. » En effet, de nombreuses langues ont de telles expressions qui disent que des avantages ont tendance à aller de pair avec des coûts. Ce type de scepticisme s’applique également à l’investissement durable. La question pérenne du client est la suivante : l’investissement durable a-t-il un coût en termes de performance ?

Pour faire court : non. Des études universitaires (par exemple les méta-études de Friede et al. [2015] et Atz et al. [2022]) montrent que l’investissement durable n’a généralement pas de coût en termes de performance. Mais cela ne fait pas disparaître les préoccupations des clients. Et la réponse plus nuancée est : ça dépend. Oui, les approches d’investissement durable peuvent améliorer les profils rendement/risque, grâce à une meilleure gestion des risques, une meilleure analyse fondamentale et/ou des expositions aux facteurs plus favorables. Mais elles peuvent également nuire aux profils rendement/risque en raison de réductions excessives de l’univers d’investissement. Cela dépend dans une large mesure des objectifs et des méthodes utilisées.

On parle beaucoup des méthodes d’investissement durable (exclusions, analyse des fondamentaux de l’intégration des critères ESG, etc.) et des données utilisées, et il y a effectivement matière à discussion. Mais il serait dommage de faire abstraction des objectifs. Comme le dit le philosophe et homme d’État romain Sénèque l’Ancien : « À celui qui ne sait vers quel port il navigue, nul vent n’est jamais favorable. » Dans le domaine de l’investissement durable aussi, vous devez savoir vers quoi vous vous dirigez pour réellement y parvenir.

Il existe généralement deux types d’objectifs en matière d’investissement durable, qui sont tous deux de degrés divers, de l’inexistant à très ambitieux, et qui peuvent être combinés à des degrés divers :

L’investissement durable comme moyen d’obtenir des résultats financiers (ce en quoi consiste en gros l’intégration des critères ESG) ; et

L’investissement durable comme objectif en soi : obtenir de meilleurs résultats sociaux et environnementaux, en permettant aux clients de définir des résultats très précis.

Et les investisseurs institutionnels entendent de plus en plus se montrer ambitieux dans les deux cas. C’est l’objectif de rendement double. La relation entre ces deux objectifs n’est pas simple : dans certains cas, ils se renforcent mutuellement, tandis que dans d’autres, ils impliquent des compromis.

Commençons par le premier objectif. Dans sa forme la plus superficielle, cela implique simplement de conserver la satisfaction des parties prenantes et des régulateurs - et d’éviter tout préjudice de réputation. Avec plus d’ambition, il s’agit de viser une meilleure gestion des risques. Dans sa forme la plus ambitieuse, l’objectif est de mieux comprendre et gérer les risques, les opportunités et les rendements, de manière à combiner les données et l’analyse prospective fondamentale. Cela peut en effet considérablement améliorer les profils rendement/risque.

La deuxième dimension, l’investissement durable en tant qu’objectif en soi, s’accompagne également de différents niveaux d’ambition. Ici, le spectre commence par ne pas avoir de tels objectifs, mais la plupart d’entre eux sont passés à l’étape suivante : l’objectif d’éviter le préjudice le plus grave, par exemple en excluant les contrevenants au Pacte mondial des Nations unies, la plus grande initiative volontaire de développement durable des entreprises au monde. Mais les investisseurs peuvent choisir d’être plus stricts en ce qui concerne leurs exclusions. En outre, ils pourraient vouloir sélectionner leurs investissements pour faire quelque chose de bien, en formulant des critères de sélection positifs. Ils peuvent le faire de deux façons au moins.

La manière la plus évidente consiste à réaliser des investissements qui ont manifestement un impact positif : L’article 9 éligible au titre du Règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers - L’investissement durable est le principal objectif. La manière moins directe consiste à investir dans des entreprises qui ont une contribution négative à la valeur sociale ou environnementale, mais avec l’engagement d’améliorer fortement leur contribution par le biais d’un dialogue actif. Cette dernière ne correspondrait pas à l’article 9, mais pourrait s’inscrire dans la catégorie des « Sustainable Improvers » proposée par la Financial Conduct Authority (en reconnaissant que nous n’avons pas encore vu le texte final de ce règlement). Et, pour revenir à la question des rendements, il existe des preuves de génération d’alpha à partir de ces stratégies, tant dans la recherche interne que dans la recherche universitaire (voir par exemple Dimson et al., 2015).

Alors qu’il peut également y avoir un alpha positif dans les propositions de l’article 9, en fonction de leur conception, ces produits peuvent également impliquer de renoncer à la performance ou pour le moins d’assumer davantage de risques : il suffit de penser aux fonds d’investissement éthiques qui sont si stricts dans leurs critères d’investissement que leur univers est excessivement réduit ; ou aux produits d’impact en Private equity qui ont des taux de rendement interne à un chiffre (TRI) à des niveaux de risque TRI à deux chiffres, car ils partagent les rendements avec la population locale. Cela peut être une excellente chose pour la société, mais pas dans le cadre du mandat d’un fonds de pension. Il pourrait néanmoins s’agir d’une bonne proposition pour certains investisseurs particuliers ou clients fortunés qui sont prêts à renoncer aux rendements pour un impact (nettement) plus prononcé.

Le défi est de comprendre où vous (et vos clients) vous situez sur ces deux dimensions d’objectifs. Les fonds de pension mentionnés ci-dessus sont ambitieux sur les deux objectifs : ils veulent obtenir des résultats sociaux et environnementaux positifs, par exemple visant à atteindre un zéro émission nette, sans renoncer aux rendements financiers.

Une fois les objectifs clairement définis, les autres questions peuvent être abordées : comment mettre en œuvre les objectifs ? Comment définir le succès ? Quelles stratégies utiliser ? Quels compromis sont en jeu ? Comment procéder à des mesures ? Avec quelles données ? Comment communiquer aux interlocuteurs ? Comment leur expliquer que vous ne renoncez pas aux rendements, même si cela y ressemble ?

Un administrateur d’un fonds de pension canadien l’a dit à peu près en ces termes : « Nous ne renonçons pas à des rendements dans l’investissement durable, car un fonds de pension n’aurait pas pour mandat de renoncer aux rendements. L’horizon est crucial : notre mandat est de générer une bonne performance au cours des 50 prochaines années. Autrement dit, nous devons investir dans des modèles économiques qui s’adaptent à l’avenir. Parfois, nous semblons renoncer à la performance alors que nous atténuons en fait les risques à long terme au détriment des rendements à court terme. En effet, les externalités négatives représentent des positions vendeuses dans des entreprises, un élément qui est fréquemment méconnu, si bien que le risque est sous-estimé. »

Le compromis perçu entre les entreprises gérées de manière durable et les performances qu’elles génèrent est déplacé.

Il est en effet difficile de comprendre la manière de générer des rendements sans considérer la durabilité dans le contexte de ces défis en matière de durabilité créant des risques, des opportunités et des interventions politiques et sociales.

Cela souligne l’importance des modèles de Schroders sur les externalités. Ils s’inscrivent dans nos efforts visant à comprendre les implications risque/rendement de l’investissement durable, en particulier lorsque les données sont floues, tout en appliquant un processus de construction de portefeuille solide.

Ce n’est pas une mince affaire. En ce sens, rien n’est effectivement jamais gratuit.



Information importante

Ce document est à titre informatif exclusivement, il exprime les avis et opinions de Schroders qui sont susceptibles de changer. Ces informations sont considérées comme fiables mais Schroders ne garantit ni leur exhaustivité ni leur exactitude. Il convient de ne pas se fier aux opinions et informations qui y sont exprimées pour prendre des décisions d’investissement individuel et/ou stratégique.

Un résumé des droits des investisseurs peut être obtenu à l’adresse suivante : https://www.schroders.com/en/lu/professional-investor/footer/complaints-handling/