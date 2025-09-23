UBS solde son procès en France à bon compte
La banque suisse a annoncé avoir accepté de payer 835 millions d’euros d’amende et de dommages et intérêts dans le cadre de la résolution de son procès pour fraude fiscale en France. La somme était entièrement provisionnée dans ses comptes.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
25 septembre 2025 à 8:30 AM S’inscrire
Plus d'articles du même thème
-
Que penser des stablecoins de paiement ?L'administration Trump vise à permettre aux entreprises d’utiliser des stablecoins de paiement (STCP) hors des États-Unis, notamment pour perpétuer l’hégémonie du dollar et développer une demande de bons du Trésor US. Mais la question de l'ancrage domestique ne doit pas être occultée, analyse Vivien Levy-Garboua. Avec des conséquences massives pour les banques et l'industrie des paiements.
-
La dégradation de la note souveraine réduit la marge de manœuvre des banques françaisesSi l’abaissement de la note de la France par l’agence Fitch de AA- à A+ a peu de conséquences directes sur les banques tricolores, il accroît leur sensibilité à leur environnement opérationnel et à d’éventuelles révisions macroéconomiques négatives.
-
KBC s’intéresse à ABN AmroDeux mois avant la présentation du plan stratégique d’ABN Amro, la banque belge KBC réfléchit à un avenir commun des deux structures, selon des sources de presse.
Sujets d'actualitéTous les sujets
ETF à la Une
L’industrie mondiale des ETF approche les 18.000 milliards de dollars sous gestion
Il s'agit d'un record, porté principalement par trois grands fournisseurs.
Les plus lus
- Le patron de la Société Générale prend la menace Revolut au sérieux
- L’AMF sanctionne Altaroc et ses deux dirigeants à hauteur de 1,3 million d’euros
- L’Insead lance un master pour les futurs décideurs de la finance
- Valneva est suspendu à la commercialisation du vaccin contre la maladie de Lyme
- Dominique Lefebvre opte pour un départ anticipé de la présidence du Crédit Agricole
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
UBS paye 835 millions d’euros pour clore un litige fiscal en FranceZurich - La banque suisse UBS a annoncé mardi qu’elle va débourser 835 millions d’euros pour régler un litige en France concernant le démarchage illicite de riches clients et le blanchiment de fraude fiscale. La banque, active dans la gestion de fortune, va s’acquitter d’une amende de 730 millions d’euros, auxquels vont s’ajouter 105 millions de réparations civiles pour l’Etat français, indique-t-elle dans un communiqué, dans ce long dossier aux multiples rebondissements judiciaires qui lui avait valu une lourde amende en première instance en 2019. Ces montants sont pleinement couverts par des provisions, précise-t-elle dans le communiqué. En 2019, la banque s'était vue infliger une amende record de 3,7 milliards d’euros ainsi que 800 millions d’euros de dommages et intérêts à l’Etat, partie civile, pour démarchage illicite de clients entre 2004 et 2012. Ils étaient repérés notamment lors de réceptions, concerts ou tournois de golf, pour les convaincre d’ouvrir des comptes non déclarés en Suisse. Le géant bancaire avait toutefois fait appel et avait obtenu un allégement ramenant les pénalités à un total de 1,8 milliard d’euros. Il s'était ensuite pourvu en cassation. En 2023, la Cour de cassation avait confirmé la culpabilité de la banque mais avait annulé sa condamnation à 1,8 milliard d’euros et ordonné un nouveau procès concernant les peines et l’indemnisation de l’Etat. © Agence France-Presse
-
L'air du large
Les démocraties, victimes de leur immobilisme – par Frédéric Charillon« Le sentiment s’installe qu'elles sont inefficientes. Et l’argument selon lequel elles demeurent le meilleur régime possible malgré leurs défauts, ne tient plus »
-
Silence dans la cour !Le replay de « Voyage en absurdie », la chronique hebdomadaire d’Emmanuelle Ducros sur Europe 1