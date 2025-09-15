UBS envisagerait de s’installer aux Etats-Unis pour éviter les nouvelles règles bancaires suisses
A l’approche d’un vote crucial du Conseil fédéral helvète sur la date d’entrée en vigueur de nouvelles règles prudentielles, UBS, directement concernée, tâte le terrain outre-Atlantique.
Le Crédit Agricole revendique une place dans l’accès aux soins et les services aux plus âgésA l'heure où Matignon promet un réseau de maisons «France Santé» d'ici à 2027, la banque mutualiste avance ses pions sur ce terrain depuis quelques années. Elle voit dans la santé un nouveau terrain d’échanges privilégiés avec les élus locaux et les collectivités territoriales. Elle veut s’y développer de manière pérenne, et donc rentable.
Premières faillites des spécialistes en prêts auto «subprime» aux Etats-UnisPlusieurs signaux s’étaient déjà allumés sur ce marché, fin 2023 avec la hausse des prix des automobiles post-covid. Depuis le début de l’année survient la fermeture d’autres établissements prêteurs, en l'occurrence plutôt des concessionnaires qui assuraient aussi les financements avant de les titriser via des ABS auto.
Le conseil d’administration de Sabadell rejette à nouveau l’offre de BBVALe troisième actionnaire de la banque catalane a par ailleurs invité BBVA à relever son offre, afin qu'elle soit acceptée par au moins 50% des actionnaires.
Kraken étend son offre de trading actions et ETF à l'Union européenne
La plateforme d'échange de cryptomonnaies se lance dans le trading d’actions américaines et ETF, via des jetons xStocks de la blockchain Solana.
Assassinat de Charlie Kirk : l'enquête cible Tyler Robinson, un jeune homme de 22 ans, après identification ADNWashington - Des traces d’ADN prélevées sur deux objets retrouvés près du lieu de l’assassinat de l’influenceur conservateur Charlie Kirk correspondent à l’ADN du suspect détenu par les autorités, a annoncé lundi le directeur du FBI Kash Patel. Cinq jours après ce drame qui a frappé l’Amérique et souligné ses fractures politiques, l’enquête se resserre autour de Tyler Robinson, l’homme de 22 ans arrêté jeudi soir et qui ne coopère pas avec les enquêteurs. De nombreuses pièces à conviction ont été collectées par la police, «dont un tournevis, qui a été retrouvé sur le toit» du campus universitaire de l’Utah (ouest), d’où le tireur était positionné. Une serviette «enroulée autour» du fusil à lunette a aussi été retrouvée sur les lieux, a déclaré lundi sur Fox News le patron du FBI, la police fédérale en charge de l’enquête. «Je peux annoncer aujourd’hui que les traces d’ADN de la serviette enroulée autour de l’arme à feu et l’ADN sur le tournevis correspondent avec le suspect actuellement détenu», a déclaré Kash Patel. Critiqué pour son action depuis le début de l’affaire, le chef du FBI mentionne aussi un mot laissé par le suspect avant de passer à l’acte. «Le suspect a écrit, en gros, +j’ai l’opportunité d'éliminer Charlie Kirk, et je vais m’en saisir+", a-t-il dit, ajoutant que le FBI avait des «preuves» de cette note, détruite depuis. Si Tyler Robinson avait «une idéologie de gauche», selon le gouverneur de l’Utah, aucun mobile précis n’a été avancé pour cet assassinat. Le meurtrier présumé, un élève brillant au lycée, élevé dans la foi mormone par des parents républicains, doit être formellement inculpé mardi. L’assassinat de Charlie Kirk, un des jeunes influenceurs les plus populaires de la droite américaine, marque un regain de la violence politique aux Etats-Unis. Donald Trump, proche de l’influenceur, a confirmé qu’il assisterait dimanche à une cérémonie d’hommage organisée en Arizona dans un stade de plus de 63.000 places. © Agence France-Presse
En Italie, la réforme des retraites a contribué aux records du taux d’emploiL’Italie affiche un marché du travail qui ne cesse de battre les records, alimentés par l’effet de la réforme des retraites de 2011. Mais derrière ce succès se profilent stagnation de la productivité et déclin démographique, qui menacent d’effacer ces gains
Bourses européennes dans le vert avant la décision sur les taux de la FedParis - Les Bourses européennes ont majoritairement terminé en hausse lundi, à l’issue d’une séance sans rendez-vous économique majeur, surtout alimentée par la perspective de la première baisse des taux de l’année de la banque centrale américaine mercredi. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,92%, Francfort a gagné 0,21%, tandis que Londres a terminé stable (-0,07%). Euronext CAC40 © Agence France-Presse