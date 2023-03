Milleis touche le graal de la rentabilité

Le processus aura duré plus longtemps que prévu. Annoncé en octobre 2021, c’est seulement un an plus tard, le 31 octobre dernier qu’a été finalisé le rapprochement de Milleis banque avec Cholet Dupont Oudart. Pas d’inquiétude cependant, « ce délai, plus long que prévu, est lié au processus complexe par lequel le rapprochement de deux structures bancaires doit passer auprès des autorités réglementaires françaises et européennes », explique Nicolas Hubert, le directeur général de Milleis. Avec 13 milliards d’euros d’encours, dont 4 proviennent de Cholet Dupont Oudart, Milleis revendique la place de 3ème banque privée indépendante à Paris, derrière Rothschild & Co et Edmond de Rothschild.

La conclusion de cette opération arrive à point nommé pour la banque. Celle-ci boucle en effet pour la première fois une année pratiquement à l’équilibre depuis son acquisition par AnaCap en 2017. Le fonds avait alors racheté la structure alors qu’elle était déjà déficitaire. Hors éléments exceptionnels, son activité opérationnelle est ainsi profitable depuis l’été dernier. Pour 2023, la société s’attend à être largement rentable, d’autant que Cholet Dupont Oudart est intégré dans les comptes consolidés depuis le 31 janvier.

Double identité

Comme prévu lors de l’annonce du rachat, Cholet Dupont Oudart conservera sa marque, sa clientèle, ses locaux place de la Madeleine à Paris, et continuera d’être dirigée par Fabrice de Cholet et Gaël Dupont. « Cette double identité nous permet d’adresser deux cibles de clients différentes. Milleis Banque Privée s’adresse à une clientèle plutôt à la recherche de modernité et d’innovations, tandis que les clients de Cholet Dupont Oudart sont attachés aux standards traditionnels de la banque privée », déclare Nicolas Hubert.

Ces deux structures indépendantes n’empêcheront pas le groupe de mettre en place des synergies. Point particulièrement important sur le métier de la banque privée, qui reste rentable mais sur lequel l’effet taille se révèle déterminant. Milleis pourra distribuer ses produits aux clients de Cholet Dupont Oudart et vice versa. Ce canal de distribution croisé s’ajoutera à celui mis en place avec Groupama fin 2019, lorsque Milleis avait repris la clientèle patrimoniale de l’assureur.

Ces développements seront surveillés de près par l’actionnaire qui, comme l’avait révélé les Echos, a mandaté la Banque Rothschild fin 2022 pour sonder le marché en vue de trouver un possible repreneur. Si rien ne presse, ce cap de la rentabilité pourrait susciter davantage de prétendants.