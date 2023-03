L’Espagne compte sur les fonds européens pour soutenir sa croissance

La visite de dix députés européens à Madrid en ce début de semaine est en train de tourner à l’imbroglio politique. Au départ, il ne s’agit que d’une visite technique consistant à superviser la mise en œuvre du plan de relance européen en Espagne. Or les préparatifs de cette visite ont donné lieu à des échanges épistolaires tendus entre le gouvernement espagnol et la cheffe de mission, la conservatrice allemande Monika Hohlmeier qui accuse la vice-ministre de l’économie Nadia Calviño et la ministre des finances Maria Jesus Montero, de vouloir « anticiper » les conclusions de sa visite et de « faire porter la responsabilité du plan de relance aux régions ».

Le Parti populaire en a profité pour souligner la « lenteur supposée de l’exécution des fonds » et la « condescendance » de Bruxelles à l’égard du gouvernement. De son côté, Nadia Calviño a assuré que le dialogue et la transparence prévaudraient, tout en manifestant quelques réticences quant à la composition de la mission.

Cette atmosphère de chaos intervient quelques jours seulement après l’approbation par la Commission européenne de la troisième tranche du fonds de relance de l’UE pour l’Espagne, d’un montant de 6 milliards d’euros. Pour le pays, c’est une excellente nouvelle : selon les calculs de l’Airef, l’autorité budgétaire espagnole, les fonds européens contribueront à la croissance à hauteur de 1,5 à 2 points de pourcentage en 2023. De quoi éviter à l’Espagne de tomber en récession. Car après une croissance de 5,5% en 2022, les pronostics pour cette année sont plutôt hétérogènes : si le gouvernement espagnol table sur un PIB de 2,1%, la Banque d’Espagne parie sur 1,3% tandis que le FMI anticipe une croissance de 1,1%.

Dans une étude menée avec Banco Sabadell, l’université Esade s’attend à une croissance de l’ordre de 1% : «la grande question sera de savoir quelle sera l’évolution sous-jacente de l’inflation et celle de l’inflation générale, hors alimentation et énergie », explique Manuel Hidalgo, senior fellow de EsadeEcPol lors d’un point presse. Depuis la baisse des prix de l’énergie en octobre, le taux d’inflation général s’est réduit de moitié en Espagne par rapport à son point haut de l’été dernier. Ce taux est repassé à 5,8% en janvier, en légère hausse par rapport au creux de treize mois de 5,7% en décembre, selon l’estimation préliminaire de l’institut de la statistique nationale : «Nous pensons que l’inflation va continuer à se modérer», a estimé Manuel Hidalgo.

Emploi à surveiller

L’évolution du marché de l’emploi reste aussi un facteur à surveiller. L’Espagne a terminé l’année 2022 avec un taux de chômage de 12,87%, son niveau le plus bas depuis 2008 : « pour l’instant, avec une croissance attendue autour de 1%, l’emploi devrait continuer à s’améliorer, bien qu'à un rythme plus faible qu’au cours des trimestres précédents », indique l’étude de l’Esade. La consommation des ménages, en revanche, ne sera pas le principal moteur de la croissance. Fin 2022, elle avait déjà montré des signes d’essoufflement : l’épargne constituée pendant la pandémie s’est épuisée tandis que les salaires réels ont baissé sous l’effet de l’inflation. « Ces deux facteurs ne vont pas être résolus sur le court terme », a souligné Manuel Hidalgo. L’Esade a aussi averti des dangers d’une politique budgétaire expansionniste durant cette année électorale : « Dans un contexte inflationniste comme celui que nous connaissons actuellement, la surexposition aux stimuli fiscaux pourrait ralentir le processus de désinflation qui a débuté à l’automne 2022 » souligne l’étude. De ce point de vue, les récentes initiatives, comme la hausse des pensions et du salaire minimum, « ne semblent pas aller dans la bonne direction », conclut l’université.