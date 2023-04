Les rémunérations de la finance de marché font le grand écart

Dans un environnement des marchés financiers volatil et de resserrement monétaire, les marchés de taux, change et matières premières tirent leur épingle du jeu, ce qui se retrouve dans les bonus. La prudence reste toutefois de mise au niveau des donneurs d’ordre avec, tant côté vente que côté trading, une évolution de ces variables très maîtrisée.

Les bonus alloués se situent majoritairement dans une fourchette équivalente à ceux distribués l’an passé, les opérateurs les plus performants enregistrant une hausse de 10 à 15%. A noter que le versement en cash est majoritaire, en moyenne un tiers est différé (principalement sur trois ans) sachant que, plus les montants sont élevés, plus la part différée est importante.

Pour l’ensemble des autres classes d’actifs, notamment les marchés actions, on enregistre tant côté cash que dérivés une baisse de 10 à 20% ; il est loin le temps où dans l’industrie des dérivés, chahutée en 2022, les multiples s’envolaient… le statut quo prédominant côté recherche quantitative. La performance, quand elle est avérée, est saluée plus généreusement par les firmes anglo-saxonnes, plus discriminantes et promptes à couper le variable par ailleurs, tandis que les banques françaises accompagnent tout particulièrement leurs bons producteurs basés hors de l’Hexagone sur les places financières internationales où la concurrence est plus rude.