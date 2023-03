Les Français boudent le crédit à la consommation

La désaffection des ménages vis-à-vis du crédit à la consommation constatée pendant la crise sanitaire s’accélère. Le taux de détention dans la population française est tombé à 21,8% en 2022, contre 24% l’année précédente. Il s’agit du plus bas niveau enregistré depuis la création de l’Observatoire du crédit aux ménages en 1989.

Outre le choc inflationniste causé par la guerre en Ukraine et le «pessimisme des ménages quant à l’évolution de leur pouvoir d’achat», cette baisse s’inscrit dans une tendance de long terme. Au cours des cinq dernières années, la part des ménages détenant un crédit à la consommation n’a cessé de baisser (- 5 points sur la période au total). «Depuis la fin des années 2000, les ménages font preuve de prudence. Ils ont été influencés par les dispositions législatives successives et ont moins recours au crédit pour financer les dépenses de consommation courantes. Cela s’est accentué depuis la crise sanitaire», explique Michel Mouillart, professeur d’économie à l’université Paris Ouest.

Plus largement, l’appétence des Français pour le crédit est aussi liée aux «transformations des pratiques de consommation», ajoute-t-il. «On observe un déplacement de la consommation du neuf vers l’occasion et les produits recyclés. Les canaux de distribution des produits reconditionnés ne sont pas les mêmes et les montants sont aussi plus faibles, ce qui explique un moindre recours au crédit pour financer ces dépenses.»

Des projets d'équipement reportés

Alors que les ménages utilisent en priorité les crédits à la consommation pour financer l’achat d’un véhicule (à 50,2%) ou d’un bien d’équipement de la maison (à 16,9%), le contexte inflationniste les a poussés en 2022 à repousser leurs projets d’équipement. Avec la hausse du prix de l’énergie, l’automobile a notamment accusé un repli : la part des ménages détenant un crédit à cet effet (LOA comprise) tombe à 12,5%.

La baisse du taux de détention est manifeste en 2022 quel que soit le réseau de distribution par lequel le crédit a été contracté. Depuis l’adoption de la loi Lagarde en 2010, l’usage des cartes en magasins a continué à reculer. La part des ménages détenant un crédit contracté par ce biais est passée de 6,3% en 2011 à 2,6% en 2022. Mais le plus spectaculaire réside dans la chute du taux de détention pour les crédits contractés directement auprès d’une banque ou d’un organisme de crédit. Il passe de 19% en 2016 à 15% en 2022.

Si les ménages continuent à 87% à trouver leurs charges d’endettement supportables, révèle l’enquête Kantar menée pour l’Observatoire sur un panel représentatif, 36% d’entre eux considèrent que leur situation financière « se dégrade » et 10,5% qu’elle se « dégrade nettement ». De quoi alimenter le pessimisme pour 2023, alors que les incertitudes sur la situation macroéconomique sont toujours fortes. Seuls 3,6% d’entre eux ont l’intention de souscrire un crédit à la consommation dans les six prochains mois, un chiffre qui s’inscrit en-deçà de la moyenne de longue période depuis 2011.

La production commence à ralentir

L’Association des sociétés financières (ASF), dont les adhérents détiennent 50% du marché du crédit à la consommation, constate quant à elle les premiers signes de ralentissement de la production. Cette dernière a commencé à marquer le pas en novembre 2022, avec un recul de 0,5% par rapport au mois de novembre 2021. Le phénomène s’est accéléré en décembre 2022 avec une baisse de 2,6% en décembre 2022 par rapport au même mois de l’année précédente. «Ce repli de la production de nouveaux crédits s’explique principalement par les prêts personnels, essentiellement sur des montants supérieurs à 6.000 euros, dont la contraction de la production s’est accentuée avec -23,5% », explique l’ASF. C’est précisément sur ces prêts que la problématique du taux d’usure est «la plus mordante», précise Françoise Palle Guillabert, la déléguée générale de l’ASF.

Ce taux plafond empêche les banques et organismes de crédit d’ajuster leurs taux aussi rapidement que la courbe des taux du marché. Initialement calculé sur le trimestre, le taux d’usure est mensualisé depuis le premier février 2023. Mais cette mesure temporaire, en vigueur jusqu’au 1er juillet, ne «va pas régler tout le problème», explique Françoise Palle Guillabert à L’Agefi. «Il manque toujours 150 points de base pour pouvoir retrouver des marges sur le crédit à la consommation», estime-t-elle.

Prises en étau entre la hausse des coûts de refinancement et le taux d’usure, les banques voient donc leurs marges réduites à peau de chagrin. «Compte tenu des taux auxquels les maisons-mères bancaires se refinancent à 10 ans, des frais fixes (structure, salaires) et du coût du risque (1,5% en moyenne), la hausse du coût de refinancement pour les filiales spécialisés conduirait à dépasser largement le niveau de l’usure au 1er février. Cela signifie que sur des montants supérieurs à 6.000 euros, elles prêtent aujourd’hui à perte ou ne prêtent plus», détaille Françoise Palle Guillabert. Jusqu’ici la croissance des volumes avait permis de compenser la faiblesse des marges dans l’Hexagone. Mais au vu des intentions de souscription des ménages pour 2023, il y a fort à parier que le marché du crédit à la consommation va se tasser cette année.