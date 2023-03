Les bancassureurs sont à l’offensive sur le marché de la santé prévoyance

Le marché de la santé prévoyance a de quoi susciter les convoitises. Facts & Figures, cabinet de conseil en stratégie et en management spécialisé sur le secteur de l’assurance et de la protection sociale, l’évalue à 75,4 milliards d’euros de primes à fin 2021 dans son quatrième baromètre sur le segment. «Le marché de la santé prévoyance est le premier marché en termes de produit net d’assurance», affirme Cyrille Chartier-Kastler, fondateur de Facts & Figures. Après une faible croissance de 0,5% entre 2019 et 2020 en raison des conséquences de la pandémie, la santé prévoyance affiche une hausse de 5,1% entre 2020 et 2021.

«Le marché bénéficie d’une dynamique de croissance durablement supérieure au produit intérieur brut (PIB), reflet d’une tendance générale dans l’ensemble des pays développés», rappelle le cabinet de conseil. Le marché de la santé a gagné 3,6% en un an à 39,7 milliards d’euros et celui de la prévoyance 7,5% à 24 milliards d’euros, hors emprunteur et dépendance.

Les opérateurs relevant du Code des assurances, à savoir les bancassureurs, les mutuelles sans intermédiaires et les groupes traditionnels d’assurance, tirent leur épingle du jeu. Ces acteurs ont capté 78,4% de la croissance nette du marché entre 2019 et 2021, contre 21,6% pour les groupes paritaires. Les bancassureurs, avec 35,2% de la croissance, devancent les groupes traditionnels d’assurance avec 30,4%. Au total, leurs primes ont progressé de 6,9% à 15,7 milliards d’euros. Crédit Agricole Assurances, qui a fait du développement en santé prévoyance l’un des objectifs de son plan stratégique à horizon 2025, a capté à lui seul 22,4% de cette croissance.

Assurance emprunteur

«Les bancassureurs sont en ordre de bataille pour attaquer ce marché. Ils ont commencé par l’assurance emprunteur et la prévoyance individuelle qui sont les lignes les plus rémunératrices», explique Cyrille Chartier-Kastler. Ils ont ainsi capté 46,1% de la croissance en prévoyance individuelle, un marché qui atteint 10,9 milliards d’euros, dont plus d’un tiers pour Crédit Agricole Assurances. Pour les 10 milliards d’euros du marché de l’assurance emprunteur à fin 2021, dominé par les banques grâce au crédit immobilier, les bancassureurs captent 70,7% de la croissance, dont 37,5% pour Crédit Agricole Assurances. «On observe une très faible mutation du marché sur la période. Les pouvoirs publics rêvent d’une bascule. Si dans la pratique le gâteau augmente pour tout le monde, les banquiers ont les capacités techniques pour segmenter le marché», juge Cyrille Chartier-Kastler.