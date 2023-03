Le Sénat relance le débat autour de l’assurabilité de la sécheresse

Le constat de la sénatrice Christiane Lavarde, auteure du rapport d’information fait au nom de la Commissions des finances du Sénat sur le financement du risque de retrait-gonflement des argiles (RGA) et de ses conséquences sur le bâti, est cinglant : «Je n’ai pas trouvé de solution optimale pour garantir la soutenabilité dans la durée du régime des catastrophes naturelles.»

Le sujet est sensible. Le risque RGA, des successions de mouvements du fait de variations de la teneur des sols en eau provoquant des dégâts significatifs sur les habitations, devrait coûter plus de 2,5 milliards d’euros en 2022, contre une moyenne de 1 milliard d’euros entre 2017 et 2020 et 445 millions d’euros entre 1982 et 2017. Avec 48% du territoire exposé à ce risque, soit plus de 10 millions de maisons, et un coût qui devrait tripler d’ici à 2050 avec une facture cumulée de 43 milliards d’euros, le RGA pèse sur le partenariat public-privé d’assurance des catastrophes naturelles dans lequel les assureurs se réassurent auprès de la CCR, qui bénéficie d’une garantie intégrale de l’Etat.

Retour au secteur privé d’ici à 10 ans ?

Le groupe public de réassurance chiffre justement à 420 millions d’euros par an à horizon 2050 le déficit de financement du régime, basé sur une surprime « catastrophe naturelle » de 12% sur les contrats d’assurance habitation notamment. Pis, alors que les réserves de la CCR ont baissé de plus de 30% sur les cinq dernières années selon la direction générale du Trésor, la CCR a affirmé à Christiane Lavarde que «le régime cat nat ne dégagera plus assez de réserves pour couvrir les sinistres à l’horizon 2040».

L’exécutif a conscience du problème. Une loi améliorant notamment l’indemnisation dans le cadre du régime a été adoptée fin 2021 et une ordonnance, qui prévoit d’étendre le nombre de communes éligibles au régime des catastrophes naturelles en adaptant les critères de reconnaissance, a été présentée récemment en conseil des ministres. «L’ordonnance n’apporte aucune réponse ni quant à la soutenabilité ni quant aux attentes des sinistrés», a cependant résumé Christiane Lavarde en commission. «Le rapporteur considère qu’il n’apparaît pas raisonnable de chercher à résoudre le problème de financement du régime de couverture du risque RGA en raisonnant de façon court-termiste et en remettant profondément en cause la philosophie ainsi que le principe assurantiel de cette prise en charge», peut-on lire dans le rapport.

C’est pourquoi la sénatrice évacue la possibilité de sortir le risque RGA du régime à court terme, qui empêcherait la mutualisation financière entre les risques, et la création d’un régime spécifique 100% public, qui «serait extrêmement coûteux pour les comptes publics et financé par le contribuable». Dans une dizaine d’années en revanche, les conditions d’assurabilité du risque RGA par le secteur privé pourraient être réinterrogées «au regard de l’évolution des techniques de construction, des mesures de prévention et des opérations de réparation».

Mobilisation du fonds Barnier

En attendant, elle ne croit pas à la possibilité d’une «révolution copernicienne» qui consisterait à se baser non plus sur l’exceptionnalité des causes à l’origine des sinistres mais sur l’exceptionnalité des dommages constatés sur le bâti. Ce système, qui reposerait sur les experts mandatés par les assureurs, pourrait entraîner beaucoup d’insatisfaction alors que déjà 50% des dossiers sont classés sans suite par ces experts. D’autant que la CCR évalue, selon les scénarios, à 850 millions d’euros annuel le surcoût d’une telle réforme.

Christiane Lavarde met surtout l’accent sur l’aspect fondamental de la politique de prévention sur le bâti existant, «véritable angle mort de la politique de prévention et d’indemnisation du risque RGA». Pour cela, elle propose de mobiliser le fonds Barnier, ou fonds de prévention des risques naturels majeurs, pour financer les expérimentations les plus abouties et le quatrième programme d’investissement d’avenir pour les techniques les plus expérimentales. «Ce rapport pose des jalons en vue d’une évolution du système», a résumé Jean-François Husson, sénateur LR et rapporteur général de la commission des finances. Pour le régime des catastrophes naturelles, l’urgence n’est plus d’attendre.