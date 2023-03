Le séisme en Turquie pourrait coûter 1 milliard de dollars au secteur de l’assurance

Le séisme qui a endeuillé le sud-est de la Turquie et la Syrie cette semaine aura aussi des conséquences économiques. Le tremblement de terre le plus important dans la région depuis 1999 devrait entraîner des pertes économiques comprises entre 2 et 4 milliards de dollars, indique FitchRatings dans une première estimation qui reste prudente. En raison du faible taux de couverture dans les régions touchées, les pertes assurées atteindraient alors 1 milliard de dollars. « La grande majorité des pertes assurées seront couvertes par la réassurance mais le montant cédé sera probablement insignifiant par rapport à la taille totale du marché et sans incidence sur la notation des réassureurs », précise l’agence de notation dans une note. Le secteur de la réassurance offre notamment une protection au pool turc d’assurance contre les catastrophes créé en 1999 à la suite du tremblement de terre d’Izmit. FitchRatings estime à 2 milliards de dollars cette protection des réassureurs avec un point d’attachement d’environ 300 millions de dollars.