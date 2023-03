Le président de la Saudi National Bank démissionne

L'Agefi

UBS va entamer des discussions avec Michael Klein pour dénouer un accord qui aurait permis à l’homme d’affaires de Wall Street de prendre le contrôle d’une grande partie de la banque d’investissement de Credit Suisse, rapporte le Financial Times, sur la base de personnes proches de l’affaire. Ces négociations, qui interviennent quelques jours après qu’UBS a été contrainte de racheter son rival suisse pour 3,25 milliards de dollars, soulignent l’opinion des dirigeants d’UBS selon laquelle Michael Klein a obtenu des conditions trop favorables. UBS estime également qu’il est intéressant de conserver certaines parties de l’unité de banque d’investissement de Credit Suisse, aujourd’hui disparue. «Nous supposons que [Klein] fait du «cherry picking». L’accord a été conclu alors que la banque vendeuse avait un pistolet sur la tempe et nous ne sommes plus dans cette position», a déclaré une personne proche d’UBS. «Nous ne sommes pas là pour enrichir Michael Klein aux dépens de nos actionnaires».