L’ancien directeur général de Scor rebondit chez Guy Carpenter

Laurent Rousseau, poussé vers la sortie fin janvier de la direction générale de Scor, entre chez Guy Carpenter. Au sein du courtier en réassurance et spécialiste des grands risques, filiale de Marsh McLenan, il prendra le poste nouvellement créé de directeur régional Europe, Moyen-Orient, Afrique, Inde ainsi que de l’activité « Global Capital Solutions », à partir du 4 septembre 2023.

Laurent Rousseau travaillera à Londres et rendra compte à Dean Klisura, président et directeur général de Guy Carpenter. Il rejoindra le comité exécutif de Guy Carpenter. «Laurent est un professionnel chevronné et largement reconnu pour son expertise en assurance et réassurance. Son expérience impressionnante dans la direction et ses performances passées dans la création de valeur seront un excellent atout», déclare Dean Klisura.

Laurent Rousseau a travaillé treize ans chez Scor, d’abord en tant que conseiller de Denis Kessler, PDG du réassureur, puis comme directeur de la stratégie, du marketing et développement. Il accède ensuite au poste de directeur de la souscription EMEA, puis de directeur adjoint pour l’activité P&C avant de devenir directeur général en juin 2021.