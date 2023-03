La SEC propose des règles qui pourraient mettre à mal les plateformes de crypto-monnaies

La Securities and Exchange Commission a proposé une règle qui pourrait rendre plus difficile pour de nombreux gestionnaires d’actifs d’investir l’argent des clients dans les crypto-monnaies, rapporte le Wall Street Journal. La Securities and Exchange Commission a voté mercredi une proposition qui élargirait les types d’actifs pour lesquels les conseillers en investissement, tels que les hedge funds et les fonds de pension, doivent passer par des dépositaires qualifiés pour les détenir. La proposition créerait également de nouvelles exigences pour les dépositaires qualifiés et note que certaines caractéristiques des crypto-monnaies pourraient les rendre difficiles à conserver en conformité avec les règles. La proposition limiterait la manière dont les gestionnaires d’actifs peuvent gérer les crypto-monnaies de leurs clients, mais n’imposerait pas de nouvelles exigences aux investisseurs individuels qui gèrent leurs propres portefeuilles.