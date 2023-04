La gouvernance comme levier de solidité de la banque et de l’assurance en France

Jean-François Phan Van Phi, senior advisor chez Progress Associés, administrateur indépendant, ancien dirigeant effectif et président de conseils d’administration ou de surveillance d’institutions financières européennes Les modifications récentes de mode de gouvernance ou de choix de « dirigeants effectifs » par de grands assureurs de la place illustrent bien la raison d’être du régulateur unique des banques et des assurances en France : la solidité systémique de ce secteur essentiel pour l’économie.

Axa, auparavant, avait déjà dissocié les fonctions de président et de directeur général au niveau groupe, et a fait de même cette année en France.

Covéa, de son côté, après des échanges avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), a travaillé sur « la place singulièrement prééminente du PDG » et « la continuité de la direction » au cas où le directeur général aurait un empêchement. Le groupe a ainsi mis en place fin 2020 un nouveau comité exécutif et s’est doté, au 1er décembre 2020, d’un directeur général adjoint groupe et dirigeant effectif issu du métier.

De son côté, et à l’approche de la limite d’âge de son PDG, le conseil d’administration de Scor vient ainsi de décider :

1) de dissocier les fonctions de président et de directeur général tenues depuis 20 ans par un dirigeant charismatique ;

2) de nommer directeur général un professionnel de l’assurance « fit and proper ».

De plus, pour l’assemblée générale qui doit se tenir à la fin de ce mois, le conseil d’administration de Scor ne sollicite pas de modification de l’article 14 des statuts relatif à la limite d’âge du président. Ainsi, le nouveau directeur général bénéficiera pendant encore un an de l’accompagnement de l’ancien PDG, qui restera ensuite administrateur pour la durée restante de son mandat, schéma idéal de transmission des pouvoirs.

Depuis la transposition en 2015 de la directive européenne Solvabilité 2, la règle applicable aux banques, dont « la détermination effective de l’orientation de l’activité [d’une banque] doit être assurée par deux personnes au moins » agréées par le régulateur, et en Allemagne, a été étendue aux entreprises du secteur des assurances. Elles « doivent disposer en leur sein d’au moins deux dirigeants effectifs ». En outre, « deux dirigeants effectifs au moins interviennent dans toute décision significative avant que celle-ci ne soit mise en œuvre », selon la vieille règle allemande du « 4-Augen-Prinzip » (1). Cela permet aussi une continuité de l’activité en cas de départ de l’un d’eux.

Enfin, l’ACPR impose depuis 2014 en France la dissociation des fonctions entre président et directeur général pour les banques. Dans son rapport annuel 2020, publié fin mai, le régulateur français reprend très précisément et clairement sur sa recommandation de juillet 2020 : « L’ACPR demande que les groupes [d’assurance] les plus importants se réfèrent dans le choix de leur système de gouvernance aux standards les plus exigeants. » En particulier, l’ACPR recommande la séparation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général et s’attend à ce qu’elle soit mise en place dans les sociétés cotées en Bourse et dans les groupes de grande taille.

Concernant les organes suprêmes de gouvernance des banques et des compagnies d’assurances, tant les administrateurs que les dirigeants effectifs des banques et compagnies d’assurances doivent posséder l’honorabilité, la compétence, ainsi que l’expérience nécessaires à leurs fonctions : « fit and proper », et leur nomination est soumise à la validation du régulateur.

C’est la directive européenne Solvabilité 2 (directive 2009/138/CE) sur l’accès aux activités d’assurance et de réassurance et leur exercice, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, qui a fixé un cadre précis et détaillé pour l’organisation et le fonctionnement des organes de direction des organismes d’assurance. Elle impose notamment l’existence d’un conseil d’administration distinct dans chaque filiale opérationnelle de groupe d’assurance, avec plusieurs administrateurs indépendants et une exigence de compétence professionnelle et d’honorabilité pour tous les administrateurs.

Un élément supplémentaire de bonne gouvernance. Déjà en 1984, la loi bancaire avait introduit la notion d’« actionnaire de référence », dispositif de recours à un actionnaire unique (même en cas de pluralité d’actionnaires), notamment face à une crise grave menaçant la solvabilité d’une banque.

1 - § 33 I 1 Nr. 4 et Nr. 5 de la loi bancaire allemande (Kreditwesengesetz, KWG).

POUR ALLER PLUS LOIN, les règles de gouvernance, ACPR :

- dans la banque (janvier 2020)

-dans l’assurance (juillet 2020) dans la version digitale de L’AGEFI HEBDO

www.agefi.fr