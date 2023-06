HSBC revoit les modalités de la vente de son réseau français

HSBC France, acte 2. En avril dernier, HSBC avait annoncé que la vente de son réseau en France à My Money Group, propriété du fonds Cerberus, conclue en juillet 2021, n’était plus viable en l’état. Mercredi, la banque a publié de nouvelles modalités pour cette transaction qui n’en finit plus de traîner en longueur. HSBC indique que ces aménagements du protocole d’accord sont destinés «à permettre à l’acquéreur de satisfaire les exigences futures qui lui seront applicables en matière de fonds propres et d’obtenir les autorisations réglementaires requises pour l’opération».

En clair, avec la remontée des taux affectant la valorisation des portefeuilles de crédit, la banque acquéreuse ne dispose plus de capitaux suffisants pour supporter l’entièreté de l’opération. Ce nouveau protocole conclu entre les deux groupes vise à résoudre ce problème de différentes manières.

En premier lieu, HSBC conservera 7 milliards d’euros de crédits immobiliers initialement inclus dans la cession. Cette somme correspond à environ 30% des 23,4 milliards d’euros de crédits concernés par la vente et comptabilisés par le groupe au 31 décembre 2022. Selon ce nouveau cadre, My Money Group récupérerait donc un portefeuille d’environ 16,4 milliards d’euros. La gestion et le recouvrement de la partie du portefeuille conservée par HSBC seront assurés par My Money Group après la réalisation de l’opération, et ces crédits pourront être cédés à un tiers par HSBC «au moment opportun». Le périmètre des autres activités vendues ainsi que le nombre de personnes concernées, soit un peu moins de 4.000, ne changent pas.

Ensuite, côté capitaux propres, Cerberus s’engage à apporter 225 millions d’euros à My Money Group à la date de réalisation de l’opération. De son côté, si les taux continuent de monter et si les besoins en capitaux propres du repreneur devenaient encore plus importants, HSBC pourra injecter jusqu’à 407 millions d’euros dans la holding de tête de My Money Group. En échange, la banque sino-britannique pourra percevoir des bénéfices et distributions issus de cet investissement «de façon préférentielle, en priorité par rapport aux distributions versées aux fonds Cerberus au titre de leur investissement indirect existant dans My Money Group», indique un communiqué.

Perte identique

Compte tenu de ces nouvelles dispositions, HSBC estime que la perte totale avant impôt liée à la cession de son réseau en France se monterait dorénavant à 2,2 milliards d’euros, contre 1,9 milliard d’euros prévus en 2021. La banque enregistrera donc dans ses comptes une provision pour perte avant impôts sur la vente estimée à un maximum de 2 milliards d’euros. Un montant quasiment identique à la provision reprise en avril dernier lorsque l’opération était devenue incertaine.

Ce nouveau protocole d’accord est enfin assorti de plusieurs autres points plus subsidiaires. HSBC conserve ainsi la marque Crédit Commercial de France (CCF) qui pourra être utilisé par le réseau vendu dans le cadre d’un contrat à long terme de licence. La banque évoque par ailleurs «certaines améliorations» des termes des contrats de distribution des produits d’assurance ou de produits de gestion collective conclus entre My Money Group, HSBC Assurance, et HSBC Global asset management.

Si cet accord est engageant pour les deux parties, il n’est toutefois pas encore dit qu’il soit appliqué. Car si les deux groupes ont prévu de boucler cette opération le 1er janvier 2024, cette date peut être repoussée jusqu’au 29 novembre 2024 «dans certaines circonstances», indique laconiquement HSBC. Autant dire, d’un point de vue financier, aux calendes grecques.