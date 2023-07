Goldman Sachs mange son pain noir

A la tête de Goldman Sachs, comme au volant d’une Ferrari, aucune erreur n’est permise. La prestigieuse banque d’affaires a publié au deuxième trimestre 2023 ses pires résultats depuis le premier trimestre 2020. Ses revenus se sont repliés de 8% ces trois derniers mois par rapport à la même période de l’année précédente, à 10,9 milliards de dollars (9,7 milliards d’euros), et son résultat net a fondu de près de 60%, à 1,2 milliard de dollars. Si la mauvaise conjoncture explique une partie de cette contre-performance, ces chiffres sont aussi la conséquence de décisions stratégiques hasardeuses engagées ces dernières années, comme son incursion ratée dans la banque de détail.

Au seul deuxième trimestre, Goldman Sachs a enregistré plus de 500 millions d’euros de dépréciation de survaleurs (goodwill) sur sa plateforme Greensky dédié au crédit à la consommation. Elle avait été acquise en 2021 pour 2,2 milliards de dollars, et devait servir sa banque de détail Marcus. Cette opération comptable illustre d’abord l’échec de la banque sur le marché très concurrentiel des particuliers. Alors que les dépenses liées à Marcus se montent à plus de 4 milliards de dollars, l’activité n’a jamais réussi à décoller. La dépréciation de Greensky montre aussi que l’acquisition de la fintech s’est faite au pire moment du cycle. Une erreur que les actionnaires ont du mal à digérer, car venant d’une banque spécialisée dans les fusions et acquisitions.

Goldman Sachs subit la double peine. Obligée de faire machine arrière dans ses activités de banque de détail, elle ne peut pas aujourd’hui profiter des revenus nets d’intérêts, issus de la différence entre les intérêts perçus et les coûts de financement, qui nourrissent cette saison les résultats de plusieurs grandes banques américaines, comme JPMorgan, Bank of America ou Wells Fargo.

Les ennuis volent en escadrille

Les derniers comptes reflètent aussi d’autres choix de gestion qui, pour l’heure, pénalisent la banque. Goldman Sachs a en effet enregistré des pertes et des dépréciations d’environ 500 millions de dollars sur son portefeuille immobilier. Encore une fois, la firme, qui s’est souvent illustrée par ses paris gagnants d’allocation dans le passé, était aussi exposée que ses concurrentes à ce secteur au moment où la Réserve fédérale américaine a augmenté ses taux. Cette conjoncture est particulièrement peu propice pour le secteur.

La banque n’a pu compter, sur les trois derniers mois, sur aucun relais de croissance. Les résultats de sa banque d’affaires, à 2 milliards de dollars sur le trimestre, reculent de 30% par rapport à 2022. Le président directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, a beau préciser dans un communiqué que la structure est restée «au premier rang des fusions et acquisitions réalisées», être premier ne suffit pas à s’assurer une croissance des revenus quand la conjoncture est mauvaise. La division de gestion d’actifs et de fortune, qui supporte la perte sur l’immobilier, perd quant à elle 208 millions de dollars, et sa plateforme de services, comprenant la dépréciation sur Greensky, 667 millions.

Tournant

Goldman Sachs est donc aujourd’hui à un tournant. Elle va devoir, comme l’a fait Morgan Stanley avant elle, prouver que sa récente inflexion vers la gestion d’actifs et la gestion de fortune peut porter ses fruits et dynamiser la rentabilité du groupe à l’avenir. Au deuxième trimestre, elle affichait un rendement sur capitaux propres annualisés (RoE) de seulement 4%, contre 7,8% l’année précédente et un objectif à long terme pour le groupe compris entre 14 et 16%.

Ces dernières semaines, la banque avait largement préparé le marché à des résultats particulièrement faibles, ce qui explique pourquoi, à l’ouverture des marchés à New York, l’action restait pratiquement à l'équilibre après ces annonces. Mais les prochains mois s’annoncent difficiles. La reprise des fusions et acquisitions pourrait se faire attendre dans les tout derniers mois de l’année 2023, voire au début de 2024. Ensuite, il n’est pas certain que ses activités de plateforme de crédit à la consommation aient fini d’engendrer des pertes. Les analystes de JPMorgan éprouvent donc un «besoin de clarté» sur tout risque supplémentaire lié à cette activité.

Dans le même temps, la banque aura à mettre en œuvre sa stratégie sur la gestion de fortune tout en maîtrisant ses coûts. Ce point sera certainement un de ceux que les actionnaires surveilleront. Le ratio de dépenses rapportées aux revenus atteint 73,3% ce trimestre, contre un coefficient d’exploitation bien meilleur de 62% un an auparavant. Si elle ne réussit pas à augmenter ses revenus, elle va devoir radicalement baisser ses coûts.