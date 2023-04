« Goldman Sachs-Greensky illustre la convergence entre banques et néobanques »

Michael Abbott, senior managing director, Accenture

Quels sont les effets de la pandémie sur la numérisation des banques ?

La pandémie a eu un effet comparable à l’adrénaline. De nombreuses banques ont été étonnées d’atteindre de telles vitesses et de tels espaces grâce au digital. Elles ont réalisé que le numérique concerne le client mais aussi l’ensemble de la plateforme.

Cela affecte-t-il leurs stratégies ?

Le vrai moteur de changement n’est pas le numérique mais l’innovation de produits. Chime a acquis 24 % de nouveaux comptes en un an avec une proposition de valeur très simple : le virement de salaire deux jours plus tôt et l’absence de frais de découvert. De même, l’application de trading sans frais de Robinhood a forcé Schwab et les autres acteurs à changer de stratégie.

Quelles tendances se dégagent ?

On note une convergence entre néobanques et acteurs traditionnels. Tandis que les premières ont besoin du bilan et de l’échelle d’une grande banque pour pouvoir grandir, les secondes doivent adapter davantage leur technologie. L’acquisition de Greensky par Goldman Sachs est l’illustration de cette convergence. Il y a aussi une fragmentation du modèle vertical des banques. La pandémie et les nouveaux acteurs ont dégroupé l’offre bancaire. Chime n’a que mille employés mais opère via des API (interfaces de programmation) et des partenariats, ce qui diffère de la banque verticale. On passe d’une expérience numérique à une solution aux besoins des consommateurs.