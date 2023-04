Credit Suisse a vécu sa dernière assemblée générale sous haute tension

Les excuses du président de Credit Suisse depuis un an, Axel Lehman, n’auront pas suffi à calmer la colère des actionnaires de la banque lors de sa dernière assemblée générale. «Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été en mesure d’enrayer la perte de confiance qui s’était accumulée au fil des années». Trop tard, alors que depuis plusieurs années Credit Suisse s’enfonçait dans une spirale délétère.

Le président de la banque a reconnu qu’à sa prise de fonction elle avait besoin d’une «transformation stratégique et culturelle globale», que certains de ses développements étaient «malsains» et que certains systèmes de rémunération étaient «mauvais». Il reconnaît aussi l’existence de «transactions qui n’auraient pas dû être autorisées». En clair, cette dernière assemblée générale a été l’occasion pour Axel Lehman de livrer au grand jour ce que beaucoup d’observateurs reprochaient depuis longtemps à la banque.

Ces déclarations rejoignent les requêtes historiques de certains actionnaires. Ainsi, en préambule des questions adressées au Conseil d’administration lors de cette assemblée générale, le porte-voix en matière de gouvernance Ethos a dénoncé les «dérives et des manquements observés au sein des plus hautes instances dirigeantes de Credit Suisse». Le proxy a aussi affirmé s’être «opposé à tous les votes sur les rémunérations depuis 2009 ». Il a enfin déclaré avoir «plaidé sans discontinuer pour une refonte du système de rémunération avec pour principal objectif de réduire les incitations à la prise de risque pour le top management et les employés les plus exposés (‘key risk takers’)».

Fusion inévitable

Malgré la fronde des actionnaires, dont certains manifestaient aux portes de la banque pour dénoncer son naufrage, rapportent les agences de presse, Axel Lehman a affirmé que la fusion avec UBS, décidée en quelques heures, était inévitable : «La seule alternative aurait été une restructuration en vertu du droit bancaire suisse. Cela aurait conduit au pire scénario, à savoir une perte totale pour les actionnaires».

Pour l’heure, ce sont les détenteurs de titres subordonnés de Credit Suisse, lésés de 17 milliards de dollars dans l’opération, qui ont ouvert les hostilités. Le cabinet d’avocat Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan a annoncé dans un communiqué avoir été chargé par les principaux détenteurs d’AT1 de les représenter lors de discussions avec les autorités suisses et lors d'éventuels litiges pour récupérer les pertes subies à la suite de l’annonce de la fusion. «Il y a encore une chance que les différents acteurs reconnaissent et corrigent les erreurs commises en orchestrant à la hâte cette fusion», se plaît à croire Thomas Werlen, associé directeur de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Rien n’est moins sûr.