Coface se dit paré face à la poursuite des turbulences du risque

La pluie quand elle est de records est toujours bienvenue. Les résultats 2022 de Coface en regorgent. L’assureur-crédit affiche un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros, en hausse de 15,6% en données publiées et de 13,4% à périmètre et changes constants. « On a fait le job », indique à L’Agefi le directeur général Xavier Durand pointant une hausse de 14% à fin 2022 sur un an du niveau d’exposition au risque de Coface (le volume des garanties consenties aux assurés), à un record de 667 milliards d’euros. Signe selon le dirigeant que « nous avons continué d’accompagner activement nos clients en ces temps chahutés ». « La normalisation du risque est progressive, elle a débuté mi-2021 », précise-t-il, avec aujourd’hui une dynamique de sinistralité géographiquement diversifiée : elle reste en-deçà de 2019 aux Etats-Unis, en Allemagne ou en Italie, à des niveaux comparables en France ou à Singapour, et est déjà supérieure en Espagne ou au Royaume-Uni. « Nous devons continuer de nous préparer à gérer la situation quoi qu’il arrive », plaide Xavier Durand. Qui note des taux d’acceptation des demandes de garanties « demeurant à des niveaux élevés ». Témoin à ses yeux de la perception positive de l’engagement de Coface auprès des assurés, leur fidélité s’exprime par un taux de rétention lui aussi record à 92,9%.

De fait le ratio de sinistralité net de Coface, rapport des sinistres aux primes, s’est détérioré de 2,7 points à 36%. Compte tenu d’un ratio de coûts net qui lui s’améliore de 2,5 points à 28,8%, le ratio combiné, indicateur phare du secteur et association des deux précédents, ne se dégrade que modestement de 0,3 point à 64,9%. Toujours donc sensiblement sous la barre des 80% qui constitue l’objectif stratégique sur l’ensemble du cycle économique, certes grâce à une sinistralité maîtrisée. Le résultat net bondit de 26,5% à 283,1 millions d’euros. Il sera proposé à l’assemblée générale de mai le versement d’un dividende unitaire de 1,52 euro correspondant à un taux de distribution de 80%. De quoi réjouir les actionnaires, au premier rang desquels Arch Capital (29,9% du capital).

Coface ne divulgue toujours aucune prévision chiffrée d’activité ou de résultats. Le groupe maintient l’effort sur les services d’information, « un métier stratégique à l’effet stabilisateur et non consommateur de fonds propres » selon Xavier Durand.