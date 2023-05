Charterhouse investit dans France Valley

France Valley convainc un investisseur international. Le gestionnaire d’actifs alternatifs spécialisé dans les actifs forestiers et immobiliers a annoncé l’entrée de Charterhouse dans son capital. C’est le premier investisseur à s’engager dans l’entreprise française depuis sa fondation en 2013. Alors que la société de capital-investissement britannique n’a pas communiqué le montant de l’investissement, celui-ci serait compris entre 300.000 et 400.000 euros, a appris L’Agefi. L’Ebitda de la société s’élevait alors à 30 millions d’euros.

«France Valley évolue sur un marché en forte croissance avec d’importantes barrières à l’entrée. La demande des investisseurs pour les produits ESG continue d’augmenter, et la société se trouve dans de parfaites dispositions pour tirer parti de cette tendance structurelle et durable», explique Charterhouse dans un communiqué. L’opération devrait notamment permettre à France Valley d’accélérer son développement hors de l’Hexagone et d’accroître le montant de ses actifs sous gestion, qui s’élèvent aujourd’hui à 4 milliards d’euros.

Un rêve international et responsable

La société fondée par Guillaume Toussaint et Arnaud Filhol propose aujourd’hui deux solutions d’investissement : des fonds d’investissement fonciers forestiers et viticoles et de l’investissement en usufruit de fonds immobiliers. «A partir de ces deux briques de métier, nous voulons développer notre offre, notre base d’investisseurs et notre présence géographique», a expliqué Arnaud Filhol, directeur général et cofondateur de France Valley. Aujourd’hui présente majoritairement en Europe, la compagnie française compte étendre son activité en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Océanie.

L’opération devrait également lui permettre de développer son activité viticole – aujourd’hui centrée principalement sur la Champagne – et également de lancer son activité de foncier agricole. «Il y a un réel intérêt des investisseurs pour ces types d’actifs, notamment pour leur impact positif sur l’environnement. Dans ce sens, nous avons l’intention de développer des offres dédiées à des thématiques comme de la captation de carbone», a ajouté le patron de France Valley.

Le gestionnaire d’actifs alternatifs français gère aujourd’hui plus de 29.000 hectares de forêts en France et en Europe, ainsi que des vignobles. Ses offres sont destinées aux investisseurs institutionnels, aux family offices, aux banques privées et aux épargnants. Concentrée pour le moment sur sa croissance organique, elle ne s’interdit pas d’engager d’éventuelles opérations de croissance externe dans le futur.

Pour cette opération, Charterhouse a fait appel à Freshfields Bruckhaus Deringer, Mayer Brown et KPMG. De son côté, France Valley s’est appuyée sur les conseils de Lamartine Conseil. L’opération se retrouve désormais soumise à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers.◆