Banque d’investissement: Sumitomo Mitsui veut grandir aux Etats-Unis

Adrien Paredes-Vanheule

La Banque de réserve d’Inde (RBI) a donné son feu vert à SBI Funds Management, la joint-venture de gestion d’actifs de la banque State Bank of India et du gestionnaire d’actifs français Amundi pour l’acquisition d’une part minoritaire dans le capital de HDFC Bank, la plus grosse banque d’Inde. Cette part ne pourra pas aller au-delà de 9,99% du capital de HDFC Bank et la RBI a recommandé à SBI Funds Management de l’acquérir dans les six prochains mois, d’ici le 15 novembre 2023. SBI Funds Management, détenu à 63% par State Bank of India et 37% par la filiale indienne d’Amundi, devra s’assurer qu’il ne détiendra jamais plus de 10% du capital de HDFC Bank.