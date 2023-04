Les fonds de pension néerlandais engagent un milliard dans le crédit émergent

APG, le gérant d’actifs néerlandais pour le compte de plusieurs fonds de pension (522 milliards d’euros d’actifs) et le gérant néerlandais Achmea Investment Management s’associent à ILX Management pour investir dans 54 pays africains via du crédit privé.

ILX va soutenir la Banque Africaine de Développement (AfDB) pour orienter les investissements vers des prêts dans les secteurs de l’électrification et de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie, et dans la qualité de vie des habitants. Les prêts seront liés à des Objectifs de développement durable des Nations-Unies (ODD), des critères ESG et climatiques.

ILX a constitué un fonds (ILX Fund I) d’un milliard de dollars pour des stratégies de crédit vers les pays émergents, cofinancées avec les banques de développement. APG pour le compte des fonds de pension ABP et bpfBOUW et Achmea Investment Management, ont apporté le milliard de dollars. D’autres fonds de pension européens sont attendus pour participer à l’opération.