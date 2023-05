La Société financière internationale soutient un fonds de titrisation en Inde

La Société financière internationale (International Finance Corporation, IFC), et M&G Catalyst, la branche non cotée durable du gérant britannique éponyme, ont annoncé ce 24 mai avoir investi dans le Vivriti India Retail Asset Fund, un fonds de titrisation géré par l’Indien Vivriti Asset Management. Le gérant britannique a placé 75 millions de dollars (69,5 millions d’euros), tandis que l’IFC a lui investi 30 millions de dollars.

La stratégie vise à titriser des titres de créance de micro et petites entreprises indiennes, et notamment des entreprises détenues par des femmes, qui devront à terme représenter 45% du portefeuille. Le fonds a un objectif d’actifs sous gestion de 250 millions de dollars, et une durée de vie de 10 ans.