La région Sud cherche un gérant pour son fonds d’investissement

La région sud et son fonds Région Sud Investissement (RSI) lancent un appel d’offres pour trouver une société de gestion chargée d’une mission générale d’exécution de la stratégie d’investissement, de suivi et de désinvestissement, de conseil et d’assistance.

Elle devra assurer l’exécution opérationnelle de la stratégie d’investissement déterminée en amont par RSI (présélection des dossiers, opération d’investissement, représentation de RSI dans les instances des sociétés, etc.) puis de désinvestissement du portefeuille RSI TRANSITION selon les caractéristiques détaillées dans le Cahier des clauses particulières. L’opérateur fournira une assistance et du conseil, notamment pour la gestion comptable, financière et administrative du portefeuille RSI TRANSITION. Enfin, il assurera le suivi et le contrôle des participations du portefeuille RSI TRANSITION.

Smalt Capital est chargé de la gestion de l’activité de prêt.

Date limite de réception des offres : 5 juillet

