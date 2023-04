Boarder to Coast va placer 2,6 milliards d’euros en non coté

Le groupe de fonds de pension britannique, Boarder to Coast, lance la deuxième vague d’investissements de son programme marchés privés, avec 2,3 milliards de livres de nouveaux engagements (2,6 milliards d’euros). Cela porte son programme lancé en 2019 à 12 milliards de livres (13,5 milliards d’euros) avec 9 milliards de livres déjà déployés.

Ces investissements seront dirigés vers les infrastructures (860 millions de livres), le private equity (600 millions de livres) et le crédit (850 millions de livres), concernant des thèmes variés dans la technologie et la santé, la transition énergétique, le digital et les données.

Les fonds de pension de cette nouvelle série d’investissements sont Bedfordshire, Cumbria, Durham, East Riding, North Yorkshire, South Yorkshire, Surrey, Teesside, Tyne et Wear et Warwickshire.