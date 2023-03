L’Ircem nomme son nouveau directeur général

Un actuaire pour remplacer un actuaire. L’Ircem (Institution de prévoyance et Retraite Collective des Employés de Maison) a annoncé ce lundi la nomination de Serge Da Marina au poste de directeur général. Il remplace Elodie Mégret et Alain Koutouan, qui occupaient ces fonctions par intérim depuis le départ de Jean-Charles Grollemund fin octobre 2022.

Serge Da Marina est un actuaire certifié, diplômé de l’Institut Statistique Universitaire de Paris. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet PwC. Après un passage au sein de MetLife et Axa Global Life où il a occupé respectivement les postes d’actuaire financier pour l’Europe de l’Ouest et responsable des risques, il rejoint, en 2015, Aviva France en tant que directeur de la fonction actuarielle, pour les entités Vie et Non-Vie, et responsable de la fonction clé. En 2019, il prend en charge la direction des affaires publiques, de la relation avec le régulateur et de la gestion des filiales non assurantielles. Puis en 2020, Serge Da Mariana est nommé directeur général de l’ensemble des entités Vie d’Aviva France pour en assurer le développement et le pilotage des activités.