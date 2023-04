Le portefeuille de la MGEN touché par les marchés en 2022

La MGEN, mutuelle historique des fonctionnaires et contractuels de l’Éducation, subit les conséquences fâcheuses des marchés financiers en 2022. Son portefeuille d’actifs financiers baisse à 4,3 milliards d’euros en valeur de marché en fin d’année contre 4,6 milliards d’euros à fin 2021, indique son dernier rapport SFCR. Le résultat financier de la mutuelle est en retrait de 32% en 2022 à près de 55 millions d’euros contre 80 millions en 2021. Toutefois, le résultat net de la MGEN demeure en hausse grâce à une hausse significative du résultat de souscription (s’expliquant par la refonte de la garantie invalidité qui a généré un impact ponctuel négatif sur l’exercice 2021).

Les placements (autres que les unités de compte) sont alloués à 46% dans des fonds d’investissement (fonds monétaires, fonds obligataires, fonds actions, fonds diversifiés, fonds alternatifs et fonds non cotés). Les fonds obligataires ont été pénalisés par la hausse des taux, entraînant la dépréciation des titres. Les fonds actions ont également baissé dans le contexte inflationniste. Le portefeuille est placé à 25% dans des actions non cotées (dont les parts de SCI y compris la SCI Phligen). Il n’y a plus aucune détention d’actions cotées car la poche était constituée uniquement des actions CNP Assurances, retirées du marché en 2022. Enfin, les encours vont à 21% en direct dans des obligations, essentiellement des corporates.

Le portefeuille financier enregistre une perte de 32 millions d’euros sur les obligations (contre +16 millions en 2021) et une moins-value latente de 96 millions d’euros, en raison « des opérations d’aller-retour et à la forte remontée des taux sur 2022 » qui diminue le latent sur ces obligations. La poche actions génère des revenus en hausse, à 41 millions d’euros contre 20 millions l’année précédente, grâce « à des mouvements sur des titres en situation de plus-values latentes », note la MGEN. Le portefeuille actions présente 565 millions d’euros de plus-value latentes. Les fonds d’investissement complètent les revenus avec 37 millions d’euros gagnés et 64 millions d’euros de plus-values latentes. La mutuelle a également procédé à la cession d’une participation, permettant de fournir un résultat légèrement positif pour la ligne.

Le ratio de couverture du SCR (capital de solvabilité requis) s’affiche à 253%. Depuis septembre 2017, la mutuelle, en tant que membre fondateur, est affiliée à l’UMG Groupe VYV, premier groupe de protection sociale mutualiste et solidaire en France.