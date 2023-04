La Macif maintient le cap en 2022

La Macif a fait face à une année 2022 particulièrement difficile, à commencer sur le plan climatique dont le coût des sinistres s’élève à 716 millions d’euros pour plus de 3 milliards d’euros de sinistres bruts totaux. «Les calamités climatiques et les sécheresses ont été particulièrement fortes, elles représentent le cumul des trois années précédentes, relève Jean-Philippe Dogneton, directeur général de la Macif, mardi 11 avril, au cours de la présentation des résultats. Heureusement, les garanties de réassurance ont joué pleinement leur rôle d’amortisseur».

A propos de réassurance, la Macif rappelle avoir été intéressé par le rachat de CCR Re, la filiale de réassurance de marché du groupe public,avec Matmut au sein d’un consortium. «Il s’agissait d’un beau dossier. Le secteur est compliqué mais CCR Re est une entreprise bien gérée. Nous n’étions pas prêts à dépasser le prix que nous nous étions fixé, au regard des résultats et de la valeur du groupe. C’est un choix de raison. Cette acquisition ne relevait pas d’un aspect vital pour Aéma, ni pour Macif, nous sommes suffisamment diversifiés», déclare le directeur général. Le consortium SMA BTP et Macsf doit prendre le contrôle de 75% de CCR Re, l’Etat gardant 25%.

A lire aussi:

Ofi Invest, un choix « plein de bons sens »

Malgré une année compliquée, marquée par la hausse des sinistres, l’inflation, la baisse du pouvoir d’achat, la remontée des taux, la crise énergétique et la guerre en Ukraine, le groupe Macif enregistre un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros en 2022 (contre 5,9 milliards en 2021) et un résultat net de 145 millions d’euros (contre 148 millions en 2021). L’activité d’épargne représente 37,5% du chiffre d’affaires. La collecte nette s’élève à 254 millions d’euros. Le groupe gère plus de 25 milliards d’euros en épargne et assurance-vie.

Avec Abeille Assurances, la Macif et Aésio (groupe Aéma) rapprochent leurs équipes de gestion d’actifs au sein d’Ofi Invest. «C’est un choix stratégique bien réfléchi, plein de bon sens en termes de synergies, d’effets d’échelle, et de capacité à peser sur le marché. Dans cette nouvelle organisation, la Macif reste l’actionnaire majoritaire avec 51% du capital. Abeille et Aésio se répartissant le reste », explique Jean-Philippe Dogneton. Après une phase de consolidation technique, informatique et humaine, le gestionnaire d’actifs pourra se développer pour le compte de ses entités d’assurance ainsi «qu’amplifier la diversification vers d’autres acteurs».